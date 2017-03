Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Pričakovati je, da se bo nova stranka usmerila predvsem v varovanje družine, kot jo dojema krščanski nauk. Foto: BoBo Sorodne novice Zevnikova in Primc ustanavljata stranko Glas za otroke in družine Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihajata novi stranki, Glas in ReSET

Na kongresih obeh strank naj bi se zbralo 200 oz. 250 ljudi

25. marec 2017 ob 07:25

Škofja Loka/Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

V slovenski politični prostor vstopata dve novi stranki – Gibanje za otroke in družino Aleša Primca se bo spremenilo v stranko Glas za otroke in družine (Glas), v Mariboru pa bodo ustanovili stranko ReSET.

Aleš Primc, ki je svoj vstop v politiko napovedal decembra 2015, je v zadnjih letih zlasti s protesti v podporo Janezu Janši pred ljubljanskim sodiščem ter s kampanjami ob referendumih, ki so se dotikali družinske problematike in pravic istospolnih, dodobra izoblikoval svojo vrednotno in politično podobo.

Na kongresu v Škofji Loki, ki ga bo vodila Metka Zevnik, pričakujejo okoli 200 ustanovnih članov, sprejeli pa bodo tudi programsko deklaracijo stranke, ki obsega 38 točk in temelji na spoštovanju materinstva in očetovstva, slovenske kulture, dela, nedeljskega počitka in krščanstva, so pojasnili.

Kako bo Glas posegel v politična razmerja na desnici?

Ustanovitev stranke se je pričakovalo res dolgo, v Slovenski demokratski stranki so z njo nekaj časa zelo očitno žugali zlasti Novi Sloveniji, ko se je ta stranka odločila za samostojnejšo pot, ne zgolj za podrejeno vlogo SDS-u. Zanimiva bodo prav razmerja med temi strankami, saj vsekakor nagovarjajo podobno volilno telo, ob nenehnih spremembah na levici se namreč doslej na desnici ni dogajalo kaj dosti. Nekatere interne strankarske ankete, ki so jih opravili pred nekaj meseci, so pokazale, da bi lahko Primčeva stranka nekaj več glasov pobrala SDS-u, nekaj manj pa Novi Sloveniji, bi pa vse tri stranke v parlament prišle z več poslanci, kot če bi SDS in NSI na volitvah nastopili sami, je za Radio Slovenija poročal Tomaž Celestina.

ReSET: za pravno državo, zaupanje v demokracijo

Še nekoliko več, okoli 250 ljudi, pa naj bi se zvečer zbralo na ustanovnem kongresu stranke ReSET, za katero so pobudo dali tudi nekateri člani Sindikata delavcev migrantov Slovenije. Kot je mogoče razbrati s spletne strani nastajajoče stranke, njen program temelji na tem, da prisluhnejo pobudam državljanom in jih nato po presoji vključijo v volilni program.

Med prednostnimi nalogami stranke so tudi pravna država, pridobitev zaupanja v demokracijo ter vzdržni plačni, pokojninski in zdravstveni sistem. Šolstvo in gospodarstvo naj hodita z roko v roki, so še navedli pobudniki stranke.

T. K. B.