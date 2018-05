Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ne gre za umik, ampak za potezo, da bi na volitvah zmagala desnica, je v korespondenci zapisal Aleš Primc. Foto: BoBo To ni umik, ampak delo na drugačen način, kot smo mislili, za zmago desnice na volitvah. To je naša dolžnost do volitev, po volitvah pa boj naprej v razmerah, ki jih bomo v teh 12 dneh sooblikovali. Slovenija nas potrebuje, mi pa potrebujemo zaveznike za izvajanje našega programa. Narediti moramo vse, da bomo imeli 4. junija čim več zaveznikov, če že svojih poslancev ne moremo imeti. Aleš Primc Za takšno odločitev naj bi se Primc odločil po posvetovanju z Janezom Janšo, predsednikom SDS-a. Foto: BoBo Dodaj v

Primčeva stranka Glas za otroke in družine odstopa od volitev

Volilce pozvali, naj volijo SDS ali kakšno drugo pomladno stranko

25. maj 2018 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo stranke Glas za otroke in družine se je odločilo odstopiti od volitev v vseh volilnih enotah. Svoje volivce zdaj naprošajo, naj volijo SDS ali kakšno drugo pomladno stranko, ki lahko pride v državni zbor.

Tak sklep je po poročanju tednika Reporeter v soboto najprej sprejel izvršilni odbor, v torek pa še svet stranke Glas za otroke in družine. Kot je v korespondenci, poslani članom, zapisal predsednik stranke Aleš Primc, odločitev ni bila soglasna, ni pa tudi čisto tesna: "Moja odgovornost je, da vas in naših idej ne vodim v kolektivni samomor. Zmaga ali poraz sta najprej v glavi."

Primc v korespondenci, ki jo objavlja Reporter, nadaljuje, da lahko iz tega položaja naredijo zmago: "To ni umik, ampak delo na drugačen način, kot smo mislili, za zmago desnice na volitvah. To je naša dolžnost do volitev, po volitvah pa boj naprej v razmerah, ki jih bomo v teh 12 dneh sooblikovali. Slovenija nas potrebuje, mi pa potrebujemo zaveznike za izvajanje našega programa. Narediti moramo vse, da bomo imeli 4. junija čim več zaveznikov, če že svojih poslancev ne moremo imeti."

Po informacijah tednika naj bi Primc takšno odločitev sprejel po posvetovanju s prvakom SDS-a Janezom Janšo, o takšni možnosti pa naj bi se pogovarjal tudi s Francem Kanglerjem, predsednikom programskega sveta Nove ljudske stranke, ki je sooblikovalka koalicije Združena desnica. Ta se sicer še ni odločala o "odstopu od volitev in podpori SDS".

Namerno vložili napačni kandidatni listi?

Tednik med drugim tudi navaja, da se nekateri sprašujejo, ali je koalicija napačni kandidatni listi vložila namerno, da ne bi prišlo do drobljenja glasov na desnici. Nekateri kandidati naj bi bili sicer nad takšno odločitvijo razočarani, pri čemer tednik povzema izjavo Sonje Ramšak, kandidatke Združene desnice v 5. volilni enoti 2. volilni okraj.

Primc in predsednik Nove ljudske stranke Kangler za odziv še nista bila dosegljiva.

Spomnimo, da je volilna komisija zavrnila kandidatni listi Združene desnice v kranjski in novomeški volilni enoti, ker je bil na njej premajhen delež žensk. Strankini kandidati so se pritožili na vrhovno in na to še na ustavno sodišče, a so bili zavrnjeni.

G. K.