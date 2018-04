Priprave na volitve, stranke morajo pohiteti z vlaganjem volilnih list

Kandidatne liste morajo biti vložene do 3. maja

16. april 2018 ob 21:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Lani spremenjena volilna zakonodaja je prinesla nekaj novosti, ki bodo prvič veljale na junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah.

Novela zakona o volitvah v državni zbor je skrajšala rok za vložitev kandidatnih list, in sicer s 25 dni pred dnevom glasovanja na 30 dni pred dnevom glasovanja. Na ta način je Državna volilna komisija (DVK) pridobila dodatnih pet dni za pripravo in tiskanje glasovnic.

Rok za vložitev kandidatur se bo iztekel takoj po prvomajskih praznikih, zato je DVK opozorila, da med prazniki vlaganje kandidatur ne bo mogoče. Predlagatelje je zato pozvala, naj kandidatne liste vložijo pred prazniki ali pa 3. maja.

Prav tako je s spremembo volilne zakonodaje DZ določil, da morajo biti vsa volišča dostopna invalidom. Ta določba se je začela uporabljati 1. februarja letos in bo torej prvič veljala že na referendumu o zakonu o drugem tiru, nato pa še na predčasnih državnozborskih volitvah.

Koliko podpisov potrebujejo stranke?

Najmanj podpisov potrebujejo parlamentarne stranke, ki lahko listo kandidatov v vsaki volilni enoti vložijo zgolj s podpisi treh poslancev. Druge politične stranke v posamezni volilni enoti listo kandidatov vložijo s podpisi volivcev iz te volilne enote. Če listo v skladu s pravili stranke določajo člani s stalnim prebivališčem v volilni enoti, potrebujejo 50 podpisov. Vendar je običajno določanje kandidatnih list v rokah organov stranke, zato v tem primeru za vložitev liste potrebujejo 100 podpisov.

V primeru, da kandidatno listo vlaga skupina volivcev, pa mora podpise podpore prispevati najmanj tisoč volivcev iz volilne enote. Pri tem je pomemben pogoj, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov na listi.

Najpomembnejši datumi za volivce

Do 3. maja morajo DVK obvestiti tisti, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in bi želeli glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu. Po pošti lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, in invalidi. Zato morajo okrajno volilno komisijo o tem obvestiti do 23. maja. 30. maja pa mora biti komisija obveščena o tistih, ki želijo glasovati na volišču zunaj svojega okraja ali pa na domu.

Od 29. maja do 31. maja bo na sedežih okrajnih volilnih komisij potekalo predčasno glasovanje, 1. junija pa se bo uradna kampanja končala in začel se bo volilni molk.

G. C.