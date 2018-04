Državnozborske volitve bodo 3. junija

Roki za volilna opravila bodo začeli teči že v ponedeljek

14. april 2018 ob 10:33,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je podpisal odlok o razpustitvi parlamenta in razpisu predčasnih parlamentarnih volitev. Predčasne parlamentarne volitve bodo 3. junija.

V petek so potekli vsi roki, v katerih bi lahko predsednik republike in nato še poslanci predlagali kandidata za novega mandatarja. Tej možnosti so se vsi odpovedali zaradi bližine rednih volitev in zaključka mandata aktualnega sklica DZ-ja. Tako so bili izpolnjeni vsi pogoji za razpustitev parlamenta in razpis predčasnih volitev.

V odloku je Pahor določil tudi dan razpisa volitev, ko začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil. Roki za volilna opravila začeli teči že v ponedeljek, 16. aprila, kar pomeni, da bo od tedaj že mogoče zbirati podpise podpore za kandidatne liste in vlagati kandidature.

Pahor je povedal, da je najprej razmišljal o 27. maju kot datumu volitev, vendar je ta datum po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki opustil. Ob volitvah pred štirimi leti je bil namreč deležen očitkov, da kampanja poteka v času poletnih počitnic. Zato se je tokrat odločil, da je datum 3. junij primernejši, ker bi začetek predvolilne kampanje, če bi bile volitve 27. maja, potekal v času prvomajskih praznikov.

Dejal je še, da upa, da bo kampanja potekala v strpnem vzdušju ter da bo izid volitev čim bolj jasen.

Na parlamentarnih volitvah bodo volivci izbirali novo sestavo DZ-ja za prihodnji štiriletni mandat. Na splošnih volitvah bodo izvolili 88 poslancev, po enega poslanca pa bodo izvolili pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Tokratne državnozborske volitve bodo osme v zgodovini samostojne države in tretje predčasne.

G. C.