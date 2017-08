Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ves konec tedna lahko tako na cestah kot mejnih prehodih pričakujemo gnečo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prometno močno obremenjen konec tedna, ponekod že zastoji

Podaljšan vikend in konec počitnic povečujeta gnečo na cestah

12. avgust 2017 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi še vedno trajajočega obdobja letnih dopustov in možnosti podaljšanega konca tedna, saj bodo mnogi ponedeljek pred torkovim praznikom izkoristili za dopust, se obeta prometno najbolj obremenjen konec tedna.

Na prometnoinformacijskem centru tako v smereh proti turističnim krajem in na cestah proti Obali in Hrvaški pričakujejo zastoje in gnečo. Pet kilometrov dolga kolona je že nastala na podravski avtocesti, med Hajdino in razcepom Draženci ter naprej na cesti Podlehnik-Gruškovje, kolona pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji pa je dolga šest kilometrov. Zastoji nastajajo tudi na cestah Parecag-Sečovlje ter Šmarje-Dragonja, piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Na mejnih prehodih so po zadnjih podatkih policije čakalne dobe na Gruškovju, Obrežju, Metliki, Jelšanah, Starodu, Podgorju, Sočergi, Dragonji ter Sečovljah. Na prestop meje za izstop iz Slovenije je treba čakati med 30 in 45 minut.

V nedeljo gneča v nasprotno smer

V nedeljo lahko pričakujemo močno obremenjenost cest v obratni smeri, saj se končujejo šolske počitnice na Češkem in v Nemčiji, 18. avgusta pa tudi kolektivni dopust v Italiji. Ves konec tedna, zaradi podaljšanega vikenda pa tudi v ponedeljek in torek, bodo tako močno obremenjeni vsi mejni prehodi s Hrvaško, na PIC-u pa pričakujejo tudi povečan promet v smeri iz Madžarske proti Italiji.

Na prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in po potrebi prilagodijo čas potovanja.

