Zaradi prenove bo zaprta polovica viadukta Ravbarkomanda

V smeri Ljubljane občasno že nastajajo zastoji

14. julij 2017 ob 08:38,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 09:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V okviru tretje faze prenove odseka avtoceste med Uncem in Postojno, ki bo trajala do sredine septembra, bo med 12. in 15. uro ves promet v smeri Kopra na viaduktu Ravbarkomanda preusmerjen na sosednjo polovico viadukta.

Polovica viadukta Ravbarkomanda bo ostala zaprta za ves promet, saj se bo začela obsežnejša obnova samega objekta. Promet bo v dolžini približno kilometra potekal le po enem delu viadukta, vendar še vedno po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Na trasi avtoceste med Uncem in Postojno se sicer nadaljuje obnova voziščne konstrukcije in preplastitev, v okviru katere bodo med drugim razširjeni tudi odstavni pasovi na 3,5 metra oziroma meter več kot doslej, kar bo po navedbah Darsa povečalo prometno varnost.Na preostalih približno šestih kilometrih odseka Unec-Postojna bo promet še naprej urejen po obeh polovicah avtoceste, prav tako po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

