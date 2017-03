Realnost evropskih meja: dolge kolone se vračajo, preverjen bo vsak potnik!

Sistematični nadzor na mejah EU-ja od 7. aprila

28. marec 2017 ob 07:46

Bruselj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Čez 10 dni bodo na zunanjih mejah šengenskega območja in Evropske unije - kot odziv na teroristične napade - začeli sistematično nadzorovati vse potnike.

To je ob robu zasedanja notranjih ministrov EU-ja v Bruslju včeraj povedal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Andrej Špenga.

Na vprašanje, ali bodo na meji preverjali tudi potne liste, denimo, nemških upokojencev na avtobusih, je odgovoril: "Od 7. aprila se bo v skladu s tem izvajal nadzor na šengenski meji. Vsak potnik bo preverjen," je poročal Radio Slovenija.

Voditelji članic Unije so sicer decembra v sklepih izpostavili, da je treba pri izvajanju sistematičnega nadzora vseh potnikov na zunanjih mejah EU-ja upoštevati specifični položaj nekaterih članic Unije.

Slovenski premier Miro Cerar je takrat dejal, da je to še zlasti pomembno v turistični sezoni, ko je prehod skozi Slovenijo in sosednje države izjemno velik, in da bodo takrat presodili, ali so potrebni kakšni posebni pristopi.

A za zdaj Slovenija ne razmišlja o tem, da bi zaprosila za izjemo, je povedal državni sekretar. Slovenija bo sistematični nadzor izvajala, je poudaril.

Velikonočni in prvomajski kaos pred Karavankami?

Nadaljeval se bo tudi nadzor na notranjih šengenskih mejah, tudi na slovensko-avstrijski meji. Avstrijske oblasti naj bi sicer med bližajočimi se prazniki olajšale prehod meje na Karavankah - za zmanjšanje zastojev naj bi uvedli tretji pas, je pojasnil Špenga.

Slovenija sicer neprenehoma opozarja na to, da ta nadzor ni potreben, saj je nezakonitih prehodov meje iz Slovenije proti Avstriji izjemno malo. V zadnjih treh tednih sta bila le dva.

Na južni, zeleni meji pa je bilo kar 142-odstotno povečanje nezakonitih migracij, predvsem na območju policijskih uprav Koper in Novo mesto, je povedal Špenga. Ti prebežniki večinoma prihajajo iz Hrvaške in tja jih tudi vračajo, je dodal.

T. H.