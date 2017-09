Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Parlamentarne stranke, stroka in civilna gibanja se po več mesecih razprav niso zedinili o izvedbi projekta drugi tir med Divačo in Koprom, zato bodo o projektu, kakršnega načrtuje vlada, na referendumu odločali volivci. Foto: BoBo VIDEO Animiran prikaz poteka tr... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drugi tir v infografiki: Po 10 vladah in 16 različicah se bo vprašalo še ljudstvo

Pred referendumom o drugem tiru

4. september 2017 ob 06:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ali potrebujemo drugi železniški tir Divača—Koper ali ne? Koliko denarja odšteti za gradnjo? Kje naj poteka trasa? Naj bo proga eno- ali dvotirna? To so vprašanja, ki že vrsto let razburjajo in delijo Slovenijo.

Odsek proge Divača—Koper je sestavni del vseevropskega prometnega omrežja (omrežja TEN-T). Po njem potekata tako tovorni kot potniški promet.

Obstoječa 44,6- kilometrska enotirna elektrificirana železniška proga med Koprom in Divačo, ki je bila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zgrajena kot industrijski tir, je edina železniška povezava koprskega pristanišča z zaledjem, njena zmogljivost pa je omejena zaradi tehnične opremljenosti.

Proga ima velik vzdolžni naklon, najvišja točka na progi pa je 107 metrov višja od cilja v Divači, kar posledično pomeni tudi toliko metrov izgubljenih višin.

Sivi lasje desetih vlad

Prve študije o možnosti nove železniške povezave, ki bi povečala zmogljivost proge, so bila izvedene že v poznih devetdesetih letih.

Sledil je postopek umeščanja proge v prostor in določitev različice, za katero je vlada Janeza Janše leta 2005 sprejela uredbo o državnem lokacijskem načrtu, leta 2014 pa vlada Alenke Bratušek še uredbo njegovih o spremembah in dopolnitvah, na podlagi katerih je trasa dokončno umeščena v prostor. Marca lani je bilo za gradnjo drugega tira železniške proge Divača—Koper pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ministrstvo za infrastrukturo vlade Mira Cerarja je osnutek zakona o drugem tiru predstavilo sredi marca. Vlada je zakon v DZ poslala po nujnem postopku, z vetom so ga nato poskušali ustaviti državni svetniki, a so koalicijski poslanci tudi drugič zagotovili dovolj glasov, da je prestal parlamentarno pot. Zakon pa je med opozicijo, delom stroke in civilne družbe naletel na močan odpor, zato bodo septembra o usodi vladnega projekta na referendumu odločali volivci.

Tina Hacler