Referendum: Omemba čakalnih dob zmotila ministrico, pobudniki zavračajo očitke o zavajanju

6. oktober 2017 ob 20:18

Ministrica za zdravje pobudnikom referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti očita zlorabo na obrazcu za podporo referendumski zahtevi - zmotilo jo je geslo "Ali ste za razumne čakalne dobe?", o čemer zakon ne govori, pravi.

Zakon ne govori o čakalnih dobah, pač pa o zakonitem in transparentnem podeljevanju koncesij, je poudarila Milojka Kolar Celarc in dodala: "Zdravniki, ki dajejo bolnikom podpisovati takšne obrazce, zlorabljajo njihovo zaupanje."

Predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk, ki je v DZ vložil pobudo za začetek referendumskih postopkov, odgovarja, da ne gre za zlorabo. Pojasnil je, da so morali na obrazce vpisati geslo in so se domislili takšnega. Po njegovih besedah namreč vse več državljanov čaka na zdravstvene storitve in jih ne dočaka v razumnem roku.

Ministrica je po Ocvirkovih ocenah ob nastopu mandata obljubljala "gradove v oblakih, a ni ne gradov ne oblakov". Dodal je, da je tri leta pripravljala zakon, razmere pa so čedalje slabše. Če bi ministrstvo spoštovalo obstoječi zakon, pa po ocenah Ocvirka za ureditev podeljevanja koncesij novela sploh ne bi bila potrebna. Kot je pojasnil, je ministrstvo samo podeljevalo koncesije koncesionarjem, ki niso izpolnjevali pogojev.

Pobudniki referenduma, med katerimi je tudi Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, so podpise pod zahtevo za referendum začeli zbirati v torek. V nekaj dneh, do četrtka zvečer, so jih zbrali nekaj sto, je povedal Ocvirk in napovedal nadaljnje aktivnosti, med drugim tudi shode pred upravnimi enotami. V 35 dneh morajo sicer zbrati najmanj 40.000 podpisov.

