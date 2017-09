Romana Tomc bo kandidatka SDS-a na predsedniških volitvah

"Spoštujmo in sodelujmo"

9. september 2017 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet Slovenske demokratske stranke (SDS) je za kandidatko za predsednico Slovenije izbral Romano Tomc. Nastopila bo s sloganom Spoštujmo in sodelujmo.

Evroposlanka Romana Tomc je po potrditvi na svetu stranke povedala, da odločitev za kandidaturo ni bila lahka, saj položaj predsednika države jemlje zelo resno in odgovorno, so sporočili iz stranke SDS. "Želim ostati trdno na tleh in ne obljubljati stvari, ki jih ne morem izpolniti. To je moj slog, ki ga ne mislim spreminjati," je poudarila Tomčeva.

Kandidatka verjame, da državljani za svojega predsednika želijo predvsem zanesljivega, dostojanstvenega in odločnega predsednika oziroma predsednico. "To je tisto, kar lahko obljubim brez oklevanja," je dodala.

Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) je bila tudi poslanka SDS-a ter podpredsednica državnega zbora. V letu 2014 pa je bila tudi podpredsednica Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.

12 kandidatov

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU-ja je bila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še pred tem pa je na istem ministrstvu vodila direktorat za delo in pravice iz dela. Bila je tudi direktorica javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

V SDS-u so imeli evidentiranih 12 kandidatov, med mogočimi imeni pa se je največkrat omenjala ravno Tomčeva. Uradna predstavitev kandidatke za predsednico bo v ponedeljek v Mariboru, so še sporočili iz SDS-a.

Strankarska ekipa kandidatov, ki se bodo pomerili v predsedniški tekmi, je tako zdaj bolj ali manj znana. SMC bo kandidirala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič, NSi s predsednico Ljudmilo Novak, SD pa je podprla predsednika republike Boruta Pahorja. DeSUS naj bi o podpori kateremu od kandidatov odločila v torek, odločitev je pričakovati še v Levici.

G. K.