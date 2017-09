Kot prva v predsedniško bitko z vloženo kandidaturo vstopa Ljudmila Novak

Novakova glede na odzive državljanov pričakuje uvrstitev v drugi krog

8. september 2017 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednica NSi-ja Ljudmila Novak je v spremstvu svoje ekipe na Državno volilno komisijo danes kot prva vložila kandidaturo za predsednico republike.

Kot je napovedala Novakova, bo kot predsednica sprožala razprave in se tudi z vlado pogovarjala o tem, kaj teži državljane in na katerih področjih naša država ni dovolj pravična in uspešna. Prizadevala si bo, da bodo zakoni za vse enako veljali, prav tako tudi za uspešno Slovenijo, v kateri bodo mladi našli in izkoristili svoje priložnosti. "Mladi imajo ogromno znanja, idej, vizijo in ker si želim, da bi Slovenija postala ena od najbolj uspešnih držav na svetu, za kar ima potenciale, si bom za to prizadevala," je dejala.

Izpostavila je, da ima kot žena, državljanka, mati, babica in predsednica stranke rada ljudi, življenje in domovino Slovenijo, zato meni, da je lahko dobra predsednica vseh državljanov.

Na vprašanje, ali se kaj boji drugih tekmecev oz. predvsem tekmic, ki jih je po napovedih vse več, je odgovorila: "Veselim se, da so se tudi druge ženske odločile za kandidaturo in da bodo imeli slovenski državljani veliko možnosti za izbiro. Državljani bodo pa izbrali nekoga, za katerega bodo menili, da je najbolj primeren ali primerna." Novakova tudi glede na odzive državljanov pričakuje uvrstitev v drugi krog.

Volivci se odločajo po svoji presoji

Glede špekulacij, da bi ji lahko glasove kradla tudi Angelca Likovič, ki je napovedala kandidaturo s podporo Gibanja za otroke in družine, je Novakova odgovorila, da nihče nikomur ne krade glasov. "Volivci se pač odločajo po svoji presoji in vsakdo ima pravico, da kandidira, če izpolnjuje pogoje," je dodala.

Poleg NSi-ja je sicer med parlamentarnimi strankami svojega kandidata za zdaj določila le SMC, svet stranke je v četrtek podprl kandidaturo njihove ministrice Maje Makovec Brenčič. SD je napovedala podporo aktualnemu predsedniku republike Borutu Pahorju, v nekaterih drugih strankah so pojasnili, da na volitvah ne bodo nastopili s svojim kandidatom, odločitev največje opozicijske stranke, SDS, pa je pričakovati v soboto. Prav tako nastop na volitvah napoveduje več kandidatov zunajparlamentarnih strank in neodvisnih kandidatov.

Sa. J.