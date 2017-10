Romi politiki: Hočemo pravice, vodo, elektriko, enakopravnost

Želijo vpis romskih otrok v običajne vrtce

16. oktober 2017 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okoli sto Romov na shodu pred vlado in parlamentom poziva proti diskriminaciji in izključevanju romske skupnosti. K protestu so jih spodbudili odgovori vlade glede reševanja romske problematike.

Shod, ki sta ga organizirala Zveza romske skupnosti Umbrella - Dežnik in Zveza za razvoj romske skupnosti, je potekal od Kongresnega trga v Ljubljani do vlade, na Trgu republike pred parlamentom pa bodo nagovori. Med pohodom so vzklikali: hočemo pravice, hočemo vodo in hočemo elektriko.

Nosijo transparente z napisi: Dovolj zavajanja EU o situaciji Romov, Dovolj diskriminacije, Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v sanje, Iščemo svoje pravice, ki nam pripadajo po zakonu.

Za spremembo zakona o romski skupnosti

V svojih zahtevah, ki so jih v začetku septembra poslali vladi, so med drugim zapisali takojšnjo spremembo zakona o romski skupnosti na način, ki bo omogočil dostop do osnovne infrastrukture in prepovedal prisilne izselitve, ter zahtevo po prestrukturiranju sveta romske skupnosti, tako da bodo v njem predstavniki celotne romske skupnosti in bo imel sedež v Ljubljani.

Zahtevajo tudi dostop do pitne vode in do elektrike, ukinitev posebnih romskih vrtcev in vpis romskih otrok v običajne vrtce.

A. S.