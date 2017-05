Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Melisa Baranja je 24-letna študentka socialnega dela. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Horvat Baranja je dobitnica Prešernove nagrade za diplomska dela. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Horvat Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rominja s Prešernovo nagrado za najboljše diplomsko delo

Ugotovitve neposplošljive na celotno populacijo

30. maj 2017 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Melisa Baranja, 24-letna študentka magistrskega programa socialnega dela je letošnja dobitnica fakultetne Prešernove nagrade, ki ji jo je po Pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani podelila Fakulteta za socialno delo.

V svojem diplomskem delu 'Ženska mati, Rominja: Življenjske zgodbe slovenskih Rominj s perspektive socialnega dela' se je Melisa Baranja posvetila raziskovanju življenjskih zgodb Rominj iz različnih slovenskih regij. Sama prihaja iz romskega naselja Serdica na severu Goričkega, je tudi članica Romskega akademskega kluba in ena zadnjih vrstnic v svoji generaciji, ki doma še aktivno govori romski jezik.

"Temo sem izbrala predvsem zato, ker sama še nisem naletela na posebno literature, v kateri bi bile zbrane zgodbe romskih žensk. Tudi v času študija se o romskih ženskah nismo učili, če že, so bile omenjene bežno v kontekstu pri delu z romskimi otroki oziroma otroki iz ranljivih skupin in kako se kot matere vključujejo v življenje otrok. Položaj romskih žensk pa poznam predvsem iz lastnih izkušenj, saj sem tudi sama Rominja in se mi zdi pomembno, da sama posodim glas tistim Rominjam, materam, ki svojega glasu v širši družbi nimajo," je za Radio Slovenija povedala Baranja.

V sklopu svoje raziskave in praktičnega usposabljanja je ugotovila, da imajo Rominje v Sloveniji še vedno precej nizko raven samospoštovanja, da jim manjka samozavesti in v javnosti nastopajo predvsem z zaprto držo. Zgodbe mater Rominj iz treh različnih romskih skupnosti je podrobneje razdelala skozi izobrazbeno strukturo, položaj v skupnosti, vzgojo v otroštvu, partnerski in materinski odnosu, velik poudarek je dala tudi nasilju v družini in alkoholizmu.

Letos je s svojim delom edina prejemnica fakultetne Prešernove nagrade. Njena somentorica Irena Šumi s Fakultete za socialno delo je za Radio Slovenija povedala, "da Meliso odlikujeta radovednost, ki predstavlja del talenta, ki se ga ne da naučiti in visoka delovna etika".

Z diplomskim delom je Baranja želela razbiti tudi stereotip o romskih ženskah, kot je recimo ta, da imajo romske ženske veliko otrok, da izobraževanje ni pomembno, da zanemarjajo vlogo matere. Sama pa pravi, da njene ugotovitve zagotovo ne gre posplošiti na celotno populacijo.

Januarja letos se je vrnila iz sosednje Avstrije, kjer je v sklopu Erasmus izmenjave opravljala obveznosti prvega semestra podiplomskega študija, te dni se mudi s pisanjem magistrske naloge, pomlad pa je preživela precej delovno, saj je v okviru festivala romske kulture Romano Čhon s kolegi iz Romskega akademskega kluba z raznimi predavanji in interaktivnimi delavnicami o Romih in romski kulturi gostovala na številnih srednjih šolah in fakultetah po celi Sloveniji. Poleg vseh obveznosti pa si praktična znanja s področja socialnega dela trenutno nabira tako doma kot tudi pri naših severnih sosedih.

Sandi Horvat/Enisa Brizani, Radio Slovenija