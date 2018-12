Šarec: Ni vprašanje topovi ali maslo, saj potrebujemo oboje

Redna decembrska seja DZ-ja

17. december 2018 ob 07:32,

zadnji poseg: 17. december 2018 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor redno sejo nadaljuje s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom.

Poslanka NSi-ja Iva Dimic je predsednika vlade Marjana Šarca vprašala, kako bo vlada rešila program otroške srčne kirurgije, da bo varen za obolele otroke, in kako bo povrnila zaupanje ljudi v zdravstveni sistem.

Šarec je odvrnil, da dogajanja pod prejšnjo vlado, ko je bil inštitut ustanovljen, ne želi komentirati, saj ga ni bilo zraven. Sam se je še pred potrditvijo vlade srečal z Igorjem Gregoričem, prisoten je bil takrat še prihodnji zdravstveni minister Samo Fakin. Pogovarjali so se o več vidikih delovanja instituta in vsem je bil skupen cilj vrnitev zaupanja, je dejal Šarec. Po nastopu vlade so se odločili, da bo inštitut ostal pod UKC Ljubljana, za to obstaja vrsta vzrokov, nekateri so statutarno-pravne narave, pa tudi dejstvo, da UKC zdaj zagotavlja, da program deluje. Premier je še razkril, da se je srečal s predstavnikoma staršev in da so se strinjali, da zadeva potrebuje mednarodni nadzor.

Jelinčiča zanimajo migracije

Vodja poslanske skupine SNS-a Zmago Jelinčič Plemeniti je premierju postavil vprašanja v zvezi z naseljevanjem tujcev v Sloveniji. Zanimalo ga je, koliko tujcev je v Sloveniji, koliko od njih ima dovoljenje za delo, kje ti tujci delajo ter koliko otrok in sorodstva je s sabo pripeljal vsak tujec z delovnim dovoljenjem.

Šarec je odgovoril, da ima 172 tisoč tujcev veljavno dovoljenje za prebivanje. Zavod za zaposlovanje je izdal 39 tisoč delovnih dovoljenj in izdaj soglasij k dovoljenju za bivanje in delo, pri čemer tega dovoljenja ali soglasja ne potrebujejo vsi. Delovno dovoljenje s sabo povleče tudi vprašanje stalnega in začasnega prebivališča, pri čemer imamo pri nadzoru problem, ki ne velja samo za tujce, je povedal premier. Problemi so na več področjih evidenc, zlorabe so tudi npr. pri prejemnikih socialne pomoči. Poudaril je, da se tujci v Sloveniji lahko zaposlijo samo na odprta delovna mesta, kjer ni dovolj zanimanja, denimo pri betonerjih ali kuharskih pomočnikih. Naštel je še, da je veljavnih 11 tisoč dovoljenj za začasno prebivanje zaradi zaščite družine. Letos je otroški dodatek prejemalo 18 tisoč otrok tujcev mesečno, večino otrok iz držav nekdanje Jugoslavije, kar je 6 odstotkov skupnega števila upravičencev.

O gradnji nove cevi karavanškega predora

Vprašanje glede izvajanja projekta gradnje druge cevi avtocestnega predora Karavanke je Šarcu postavil poslanec SDS-a Zvonko Černač. Po njegovi oceni bo projekt izveden za vsaj 14 milijonov evrov predrago. Poslanec največje opozicijske stranke je prepričan tudi, da odločitev državne revizijske komisije, da turško podjetje Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret izloči iz razpisnega postopka, ni bila neodvisna in strokovna, pač pa izrazito politična. Pri tem je izpostavil, da so trije člani komisije obenem člani koalicijskega SD-ja.

Pogovori z Avstrijo so se začeli že zdavnaj in vsi so se strinjali, da je treba dobiti drugo cev čim prej, potem pa sta tehnični in gradbeni odbor izvedla postopke in prišlo je do razpisa, je naštel. Kdor pa je kdaj izvajal investicije, ve, da je področni zakon daleč od optimalnega. Kot premier delovanja revizijske komisije ni želel komentirati, lahko le sproži pripravo spremembe zakonodaje. Navedbe, da državno revizijsko komisijo obvladuje ena koalicijska stranka in da gre za kršitve pravil ali celo kazenskega zakonika, pa naj poslanec posreduje pristojnim organom, je pozval Marjan Šarec. Članstvo v stranki je osebna odločitev in premier ne more hoditi po ustanovah in soditi ljudi po politični pripadnosti, je dodal.

Izrazil je upanje, da bi se tudi z naše strani ta cev začela čim prej graditi. "Kajti če bomo tudi tukaj zamudili, to zagotovo ne bo dobro za izkoriščanje naše geostrateške lege, ki je zelo pomembna tudi za mednarodni transport. Podobno kot je situacija pri drugem tiru," je v odgovoru na poslansko vprašanje še povedal Šarec.

Nakup oklepnikov gre naprej

Poslanec Levice Miha Kordiš je Šarcu postavil vprašanje glede rebalansa proračuna za naslednje leto in glede izdatkov za obrambo.

Šarec je poudaril, da se je država zavezala zagotavljati varnost državljanom. Leta 2004, ko je vstopila v Nato, se je zavezala tudi k dvigu porabe na 2 odstotka BDP-ja. Vojsko potrebujemo, da smo suverena država, še posebej v luči zadnjega dogajanja po svetu, "kar se lahko zgodi tudi nas". Denar za Slovensko vojsko se je skozi časo ves čas zmanjševal, padel je s 447 milijonov evrov na 307, zdaj je čas, da se viša, je poudaril. Napovedal je, da bodo oklepnike 4x4, ki bodo nadomestili hummerje, tudi kupili.

Kordišu je še dejal, da je dilema, ki jo navaja - topovi ali maslo - napačna, saj da potrebujemo eno in drugo.

Seja DZ-ja se je začela v petek, končala pa se bo v četrtek. Video: Prenos v živo od 12. ure naprej



Al. Ma.