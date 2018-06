Šarec po pogovoru s Toninom: Ugotovili smo, da so vrata odprta

Iskanje nove koalicije

12. junij 2018 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec se je srečal s predsednikom NSi-ja Matejem Toninom. Našla sta nekaj skupnih programskih točk, je povedal Šarec.

Srečanje je potekalo na sedežu NSi-ja. Marjan Šarec se je po lastnih besedah zakasnelo odzval februarskemu vabilu na kavo. Takrat je ob prevzemu vodenja stranke predstavnike več strank na kavo vabil Matej Tonin, a je Šarec napovedal, da se bodo vabilu odzvali, ko bo čas. "Zdaj je prišel ta čas in smo spili tisto zapoznelo kavo," je danes povedal Šarec, a vsebine pogovorov ni želel razkriti.

Pojasnil je, da sta se pogovarjala marsikaj, tudi o kakšnih kamniških temah, saj sta stranki v tamkajšnjem občinskem svetu v koaliciji. Tudi volilna programa obeh strank sta bila na mizi, a Šarec je poudaril, da je še prezgodaj, da bi razkrili kakšne programske točke.

Glede tega, ali se v NSi-ju strinjajo z izhodiščnimi točkami, ki jih je sam poslal v parlament izvoljenim strankam z izjemo SDS-a, je Šarec dejal, da so te takšne, da s tistim, ki bi imel kaj proti njim, ne bi bilo smisla govoriti naprej.

"Od Nove Slovenije smo slišali, da se bomo pogovarjali naprej – to je današnji sestanek tudi prinesel," je dejal Šarec. V NSi-ju so se pripravljeni pogovarjati dalje, sicer pa Tonin po srečanju s Šarcem pred medije ni stopil, to bo storil zvečer ob robu seje sveta NSi-ja, ki bo odločal tudi o njegovem ponujenem odstopu.

Na vprašanje, ali je NSi jeziček na tehtnici morebitne njegove levosredinske vlade, je Šarec odgovoril, da ne morejo govoriti, kdo je jeziček na tehtnici, ker še niso opravili vseh pogovorov.

Šarec sestankuje

Šarec se je namreč v preteklih dneh že sestal s predsedniki nekaterih drugih v parlament izvoljenih strank, Mirom Cerarjem (SMC), Alenko Bratušek (Stranka Alenke Bratušek), Dejanom Židanom (SD) in Karlom Erjavcem (DeSUS). S predstavniki Levice in SNS-a pa se za termin srečanje še niso dogovorili, je pojasnil.

Zanikal je tudi, da bi s kom že govorili o kadrovskih vprašanjih, saj da se je treba najprej uskladiti, ali bodo sploh sodelovali in kako bodo uskladili programe. Obenem pa je zatrdil, da njihova stranka pred ustanovno sejo DZ-ja, ki bo predvidoma konec prihodnjega tedna, ne bo podala predloga za kandidata za predsednika DZ-ja. "Mislim, da je prav, da smo tukaj konstruktivni. Verjamem pa, da bo do takrat prišlo do tega, da se bomo uskladili, kdo bo ta predsednik," je še dodal.

Poziva od SDS-a na srečanje Šarec, kot je dejal, še ni prejel in pravi, da tudi ne ve, ali ga lahko pričakuje. Če ga bodo dobili, se bodo odločili, ali se bodo nanj tudi odzvali, je dejal in dodal: "Mogoče je vse, kar ni izrecno nemogoče."

Al. Ma.