Marjan Šarec pravi, da pogodba ne bo dolgo gradivo na 100 straneh. Foto: BoBo

Šarec: V koalicijski pogodbi dogovor, kateri projekti so ključni za Slovenijo

Danes tudi sestanek z vodstvom Levice

28. junij 2018 ob 13:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, Televizija Slovenija

Predsednik drugouvrščene stranke na državnozborskih volitvah Marjan Šarec se je dopoldne srečal s predstavniki strank SMC, SD, DeSUS, NSi in SAB. Pogajalske skupine šesterice se bodo že jutri lotile vsebinskih izhodišč, natančneje iskanja skupnih točk in morebitnih razhajanj, je poročal Radio Slovenija.

Šarec je bil po sestanku zelo zadovoljen, saj so iz vseh strank prišla trdna zagotovila, da se hočejo dela tudi zares lotiti. O tem, kakšna bi lahko bila nova koalicijska pogodba, pa Šarec pravi: "To bo projektna pogodba. To pomeni, da to ne bo dolgo gradivo na 100 straneh, ampak se bomo dogovorili, kateri projekti so ključni za Slovenijo in za njen razvoj, ter jih poleg tekočih težav, kot so arbitraža, Nova Ljubljanska banka in podobno, tudi izvajali. Definirane bodo naše usmeritve, kaj želimo doseči po projektih. Če se bomo tako dogovorili, bodo v pogodbi tudi datumi."

Šarec je po poročanju STA-ja zanikal, da bi se za tako obliko pogodbe odločili zaradi NSi. "To je zato, ker se toliko strank pogovarja, pa tudi časi so taki," je dejal in spomnil, da so bile v preteklosti koalicijske pogodbe na "dolgo in široko napisane", in ostale neuresničene.

Na posvetovanju s predsednikom republike Borutom Pahorjem v začetku prihodnjega tedna bo vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubovič po besedah prvaka stranke povedal, da LMŠ ne bo šla v vlado s SDS-om in da se pogovarjajo s skupino strank o oblikovanju koalicije. Prav tako bodo Pahorju sporočili, da se z njim strinjajo, da je prav, da relativni zmagovalec na volitvah dobi prvo priložnost kot mandatar.

Šarec, ki se je tudi že srečal tudi z Levico, je povedal, da se s strankami še niso pogovarjali o kadrovskih vprašanjih, s katerimi se bodo po Šarčevih besedah ukvarjali po vsebinskih pogajanjih. Prav tako je vsem strankam v interesu, da "se dela hitro in se ne zavlačuje", a po njegovih besedah je danes še nemogoče napovedovati, kdaj bodo pogajanja zaključena.

M. R.