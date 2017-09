SD pripravlja vladni program: Več sredstev za zdravstvo in sprememba dohodninske lestvice

V SD bi spremenili delovanje javnih zavodov

30. september 2017 ob 15:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V SD so na konferenci pripravljali izhodišča za vladni program 2018-2026. Prednostni cilji bodo več sredstev za javno zdravstvo in sprememba dohodninske lestvice. Med prednostne naloge pa uvrščajo tudi varnost in pravno državo.

Predsednik stranke Dejan Židan je poudaril, da trenutno pol milijona ljudi aka na zdravstvene storitve, kar je nedopustno. Ocenjuje, da z osmimi odstotki bruto domačega proizvoda ni mogoče nuditi javno dostopnega zdravstva. Obenem pa si bodo v SD zavzemali tudi za spremembo dohodnine saj "moramo vladati v ljuidi, da jim bo zato, ker bodo imeli nekaj več denarja, življenje nekoliko lažje."

Tretje izhodišče programa SD je varnost, saj je po mnenju Židana prišlo do težav ob mejah EU tudi zaradi pasivnosti EU. Vodja skuipne za pripravno programa Patrick Vlačič pa je poudaril, da je cilj stranke tudi pravna država. Cilji SD-ja v vladnem programu so načrtovani za osem let, predloge po posameznih sektorjih pa boro pripravili do konca meseca.

Več avtonomije javnim zavodom

Sprejemu ciljev je sledila razprava z naslovom Samozavestna Slovenija, ki jo je vodil nekdanji minister za šolstvo Jernej Pikalo. V okviru razprave je svetovalka predsednika republike za ekonomsko in socialno politiko Helena Kramar ocenila, da bi se moral sistem storitev, ki jih država zagotavlja spremeniti, javni zavodi pa bi morali dobiti več odgovornosti in avtonomije.

Franjo Štiblar z ljubljanske pravne fakultete pa je menil, da bi se morali tisti, ki zagovarjajo trg "kot edino zveličavnega", premakniti proti sredini. "Ko si prizadevaš za maksimalno ekonomsko korist, moraš upoštevati škodo, ki jo hkrati povzročaš okolju in ljudem," je poudaril in dodal, da je pri osredotočanju koristi na človeka vendarle potrebno tudi upoštevati ekonomska načela.

Nova generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc pa je izpostavila problem preobsežne zakonodaje. "Toliko predpisov pomeni neurejenost države," je dejala.

L. L.