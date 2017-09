Zdravstvena reforma in kritje bolnišničnih izgub na delovni mizi poslancev

Predlaganim zakonom se obeta podpora

19. september 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci obravnavajo predlog interventnega zakona za sanacijo bolnišnic in predloga novel zakonov o zdravstveni dejavnosti in pacientovih pravicah. Po dolgih koalicijskih usklajevanjih predlogov novel je pričakovati podporo vsem trem predlogom zakonov.

Predlog interventnega zakona, ki se sprejema po nujnem postopku, predvideva, da bi še iz letošnjega proračuna krili 80 odstotkov nakopičenih izgub, ki so jih javni zdravstveni zavodi imeli konec lanskega leta. To nanese okoli 136 milijonov evrov, kar bo bolnišnicam izplačano do 29. decembra. Poleg tega pa zakon opredeljuje način sanacije bolnišnic in organe, ki bodo izvajali sanacijo in nadzor nad tem.

S predlagano novelo zakona o zdravstveni dejavnosti se bo v prvi vrsti spremenil način podeljevanja koncesij. Tako bi se po predlogu novele koncesija v zdravstvu podelila le na podlagi javnega razpisa, za obdobje 15 let, pri čemer se lahko čas koncesije podaljša še za 15 let, in le pod pogojem dopolnitve javne zdravstvene mreže. Besedilo novele na novo opredeljuje tudi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Če bo zakon sprejet, bodo lahko zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih delo pri zasebnikih opravljali le pod zakonsko določenimi pogoji.

Predlog novele zakona o pacientovih pravicah prinaša novosti na področju napotitev, vodenja čakalnih seznamov in informiranja bolnikov. Z novelo v zakonu ohranjajo tri stopnje nujnosti, in sicer nujno, hitro in redno, tem stopnjam pa se bo pridružila še "zelo hitro" kot vmesna stopnja nujnosti.

L. L.