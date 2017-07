SD se bo o podpori Kolar Celarčevi odločil po počitnicah, trdno pa stoji za drugim tirom

Seja predsedstva SD-ja

13. julij 2017 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ob robu seje predsedstva SD-ja je predsednik Dejan Židan poudaril, da v stranki niso zadovoljni s stanjem na področju zdravstva, razkril pa je tudi, da bo SD v referendumski kampanji o drugem tiru sodeloval kot predstavnik vlade.

Dejan Židan je po koncu seje predsedstva pojasnil, da se v stranki počutijo zavedene, saj jim je ministrica Milojka Kolar Celarc lani dala mnogo obljub, ki se niso uresničile. V poslanski skupini so se zato odločili, da bodo najprej prisluhnili odgovoru ministrice na interpelacijo in se o podpori odločili šele po počitnicah.

"Najpomembnejša točka, na kateri bo koalicija uspela ali pa ne, je zagotavljanje zdravja državljanom," je poudaril Židan. V stranki ne bodo privolili v to, "da se kar naprej govori, da je zadnjih 11 ministrov za zdravje slabo delalo, ker to ne drži".

Premalo denarja in previsoka pričakovanja

Po ocenah SD-ja je prišel tudi čas, da spregovorijo o interventnem zakonu za področje zdravstva. Po Židanovih besedah morebitni interventni zakon ne more rešiti vseh zadev v zdravstvu, ampak so pomembne tudi druge stvari, med drugim da ugotovijo nepravilnosti ali slabo delovanje ustanov.

Podobna pričakovanja imajo pri končni centralizaciji glavnih nabav za zdravstvo. V tem vmesnem obdobju bi bil po ocenah Židana morda najprimernejši prenos najpomembnejših investicij in nabav na direktorat za javne nabave na ministrstvu za javno upravo.

V SD-ju še pričakujejo, da bodo zelo jasno povedali, da je trenutna količina denarja, ki ga namenjamo za zdravstvo, premajhna za pričakovanja, ki jih imamo.

SD podpira gradnjo drugega tira

Če se v SD-ju o podpori ministrici za zdravje še niso odločili, pa imajo o gradnji drugega tira jasna stališča. Kot je pojasnil Židan, v SD-ju podpirajo gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, saj je pomemben ne samo za vitalni razvoj Luke Koper, ampak razvoj slovenskega Primorja.

Od zdajšnjega ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča v SD-ju zahtevajo, da odgovori na tri vprašanja. Želijo, da jim tudi v materialu predstavi investicijski načrt, da dokončno razjasni vlogo Madžarske in da končno uradno oblikujejo neodvisno nadzorno skupino, v kateri bodo poleg predstavnikov vlade tudi neodvisni strokovnjaki. To bo po Židanovem mnenju vladi in ministru zagotovilo varnost pri tem projektu.

Referendum nima neposredne povezave z drugim tirom

V SD-ju se zavedajo, da referendum o zakonu o drugem tiru nima neposredne povezave z drugim tirom, ampak je "napad ekstremne desne stranke na vlado".

Predsedstvo SD–ja je pred počitnicami razpravljalo o uresničevanju koalicijskega sporazuma in ugotovilo, da se tisti del pogodbe, ki je neposredno v njihovi pristojnosti, večinoma izvršuje. Odločeni so, da bodo svoj del koalicijskega sporazuma do volitev realizirali, enako pa želijo tudi od drugih partnerjev.

Sa. J.