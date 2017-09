SDS bo vložil interpelacijo zoper pravosodnega ministra Klemenčiča

Podrobni razlogi bodo znani kmalu

27. september 2017 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SDS bo vložil interpelacijo proti ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču. Neuradno naj bi bilo sporno njegovo ravnanje v času domnevnega pranja denarja v NLB-ju.

Primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB-ju obravnavata preiskovalna komisija DZ-ja, ki preiskuje bančno luknjo in jo vodi poslanec SDS-a Anže Logar, ter komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi poslanec SDS-a Branko Grims. Posebej za ta primer je bila nedavno ustanovljena tudi preiskovalna komisija DZ-ja, ki jo vodi poslanec SMC-ja Jani Möderndorfer.

Natančno bo razloge za interpelacijo na novinarski konferenci dopoldne predstavil poslanec SDS-a Branko Grims.



Komisija, ki jo vodi Logar, je o sumu pranja denarja v NLB-ja pripravila vmesno poročilo, komisija, ki jo vodi Grims, pa je o tem pripravila posebno poročilo. Obe poročili je DZ v torek sprejel.

Janša pričakuje Klemenčičev odstop

Predsednik SDS-a Janez Janša je še pred tem, ob vložitvi kandidature Romane Tomc za predsednico republike, izrazil pričakovanje, da bodo po glasovanju o poročilih odstopili minister za pravosodje Goran Klemenčič, generalni direktor policije Marjan Fank, vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan in odgovorni v uradu za preprečevanje pranja denarja.

Klemenčič je do zdaj javno že povedal, da je bila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) o zadevi obveščena, a je ovadbo po dolžnosti predala policiji. Zdajšnji predsednik Boris Štefanec pa je v zvezi s tem dejal, da ne more trditi, da ovadba ni bila podana: "Ni pa bila podana tako, da bi bila na KPK-ju evidentirana in da bi bila arhivirana. V arhivu KPK-ja je namreč ni."

Kot je neuradno izvedela Slovenska tiskovna, domnevno pranje denarja v NLB-ju ni edini razlog, zaradi katerega SDS vlaga interpelacijo. V stranki so sicer v preteklosti Klemenčiču večkrat očitali nepravilnosti pri prijavi osebnega premoženja in nepravilnosti pri vodenju KPK-ja, ki jo je Klemenčič nekoč vodil.

V SDS-u so bili kritični tudi do nedavno sprejete novele zakona o kazenskem postopku, na katero je državni svet v torek izglasoval veto. Janša je v zvezi s tem na Twitterju zapisal, da je državni svet z 32 glasovi proti štirim zavrnil "skropucalo", novelo zakona o kazenskem postopku, s katero je minister po njegovem mnenju skušal krepiti policijsko državo. Ob tem je ponovil poziv Klemenčiču k odstopu.

Al. Ma.