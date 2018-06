SDS dobil največ glasov na voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih

SDS je največ volivcev prepričal v Clevelandu

11. junij 2018 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Državni volilni komisiji so prešteli še glasove volivcev na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Svoj glas je tam oddalo 2561 volivcev, 2473 glasovnic je bilo veljavnih. Tudi na DKP-jih je zmagal SDS, in sicer s 720 glasovi, na drugo mesto pa se je s 438 glasovi uvrstil NSi.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih so volivci 260 glasov namenili Levici, 244 stranki SD in 192 SMC. LMŠ se je s 134 glasovi uvrstil na šesto mesto, sledili pa so Stranka Alenke Bratušek (77 glasov), Pirati (50 glasov), DeSUS (49 glasov), SNS (48 glasov), SLS (39 glasov) ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (38 glasov).

Liste Dobra država, Združena Levica, Gospodarsko-aktivna stranka, Solidarnost, Stranka slovenskega naroda, Zedinjena Slovenija, Združena desnica, Za zdravo družbo, Socialistična partija Slovenije, Lista Novinarja Bojana Požarja, GibanjeSkupajNaprej in Naprej Slovenija so prejele po manj kot 30 glasov.

Zmagovalna stranka volitev SDS je največ volivcev prepričala v Clevelandu v ZDA, kjer je zanjo glasovalo kar 75 odstotkov volivcev. V Buenos Airesu v Argentini jih je za SDS glas oddalo 53 odstotkov, skoraj 42 odstotkov tamkajšnjih volivcev pa je izbralo NSi. Vse druge stranke so skupaj dobile le okrog pet odstotkov glasov. V Buenos Airesu je bilo sicer od 751 glasovnic kar 81 neveljavnih.

SD dobil glasove na Balkanu

Medtem pa so na nekaterih diplomatsko-konzularnih predstavništvih volivci večinsko podprli druge stranke. SD je, denimo, prepričal največ volivcev v Sarajevu (28 odstotkov) in Beogradu (14 odstotkov), SMC pa 20 odstotkov volivcev v Bruslju.

Izidom državnozborskih volitev so tako prišteti glasovi s tistih veleposlaništev, kjer je bilo oddanih več kot deset glasovnic. Glasovnice z drugih volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih bo DVK ugotavljal v torek, ko bodo znani tudi izidi glasovanja po pošti iz tujine in s tem končni, sicer še neuradni izidi volitev.

G. C.