SDS, NSi in SNS pripravljajo ustavno obtožbo zoper premierja Marjana Šarca

Predlog ustavne obtožbe naj bi predstavili in vložili v torek

10. december 2018 ob 19:48,

zadnji poseg: 10. december 2018 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V poslanski skupini SDS-a so potrdili, da skupaj z NSi-jem in SNS-om pripravljajo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Marjana Šarca, in sicer zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva.

Predlog ustavne obtožbe naj bi predstavili in vložili v torek. Vlada je namreč 22. novembra sporočila, da nasprotuje predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), ki ga je 22. oktobra vložila poslanska skupina SDS-a. S predlogom želi, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira v enaki višini kot v javnih šolah, torej 100-odstotno. S tem bi po njihovih navedbah uresničili ustavno odločbo iz leta 2014.

Ustavno sodišče je leta 2014 ugotovilo, da je ureditev, po kateri se javni programi v zasebnih osnovnih šolah financirajo 85-odstotno, neustavna in da mora država uzakoniti 100-odstotno financiranje. Neskladje bi moral DZ odpraviti v enem letu, a se to do zdaj še ni zgodilo.

V SDS-u so omenjeno novelo v preteklem mandatu v DZ vložili štirikrat, a jo je takratna vladajoča koalicija vsakokrat zavrnila. Tokrat so jo tako v DZ vložili že petič.

Nasprotovanje predlogu SDS-a

Vlada Marjana Šarca nasprotuje predlogu novele zakona, saj je po njihovem prepričanju delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol neprimerno.

Ministrstvo za finance ob tem opozarja tudi na finančne posledice, ki bi nastale s sprejemom omenjenega predloga poslancev SDS-a. Odločitve ustavnega sodišča je treba spoštovati, pri čemer je treba upoštevati tudi vrstni red njihovega nastanka, še meni vlada.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je glede tega vprašanja že dejal, da namerava omenjeno odločbo ustavnega sodišča spoštovati, vendar to vprašanje v koalicijski pogodbi ni opredeljeno kot prioriteta.

G. C.