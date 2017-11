Poudarki Primer (ne)izročitve Ahmada Šamija Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Pogovor predsednika vlade za TV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO "Zagotovo nisem storil ničesar neustavnega, nezakonitega, pač pa sem seveda se odločil, da se razišče možnost, ali je mogoče po neki drugi pravni poti pomagati nekemu človeku, ki se je v dveh letih dobro integriral v našo družbo, ki dela koristne stvari za nas. To bomo pač presojali zdaj na vladi, če bomo in ko bomo dobili ustrezna gradiva. Cerar o primeru Šami Cerar je ošvrknil Erjavca in Židana, da se vedeta kot v predvolilni kampanji. Foto: BoBo Državniki sodelujejo ne glede na razlike in s tem kažejo smer družbi in tako bo tudi s Pahorjem, je napovedal Cerar. Foto: BoBo Sorodne novice Šamija (še) ne bodo deportirali. Cerar obljublja razpravo na vladi. Izgon sirskega begunca razburja: "Namesto da bi ga postavili kot zgled, ga pošiljamo stran" Dodaj v

Cerar v Odmevih: Nikakor nisem zagrešil nobene kršitve ustave ali zakona

Ustavno obtožbo predlagal SDS

15. november 2017 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ničesar nezakonitega in ničesar neustavnega nisem storil, vsi postopki so peljani v skladu z zakonodajo, je v odzivu na predlog ustavne obtožbe dejal premier Miro Cerar.

Predsednik vlade je v tokratnih Odmevih komentiral nekaj aktualnih tem tega in prejšnjega tedna. Najbolj v ospredju je predlog ustavne obtožbe, ki ga je v DZ vložila opozicijska stranka SDS. Cerar je obtožbe znova zavrnil kot neutemeljene. "O tem sem prepričan, tako kot pravnik kot predsednik vlade, da v primeru, ki mi je naveden - to je primer Šami -, nikakor nisem zagrešil nobene kršitve ustave ali zakona. Ravnal sem korektno in to bom lahko tudi zelo natančno pojasnil v odgovoru, ko bo seveda do te faze prišlo," je izjavil.



Voditelj oddaje Slavko Bobovnik ga je spomnil na podano stališče predsednika republike Boruta Pahorja, da je treba sodbe sodišč spoštovati; in "če se bodo pristojni odločili drugače, mora biti utemeljitev take odločitve zelo prepričljiva, da ne ustvarja precedenčnega primera".

"Jaz sem dan prej povedal tako rekoč isto. Povedal sem, da je treba spoštovati načela pravne države, postopke, zakone in vse drugo. Seveda je pa tukaj šlo za primer človeške usode, saj vedno gre za tak primer, in zato sem se odločil za neki dodaten premislek o tem primeru. Da ugotovimo, ali obstajajo posebne okoliščine, ki bi utemeljevale drugačen pristop. Vendar pravni pristop."

"Zagotovo nisem storil ničesar neustavnega, nezakonitega, pač pa sem seveda se odločil, da se razišče možnost, ali je mogoče po neki drugi pravni poti pomagati nekemu človeku, ki se je v dveh letih dobro integriral v našo družbo, ki dela koristne stvari za nas. To bomo pač presojali zdaj na vladi, če bomo in ko bomo dobili ustrezna gradiva," je izjavil premier.

Zakaj prav temu človeku in zakaj po tem, ko so vse sodne instance odločile nasprotno? "Tukaj gre za specifičen primer. Okoliščine tega primera so nekoliko posebne in o tem bomo seveda presojali, ko bomo odločali na podlagi ustreznih gradiv. Dosedanji postopki pa so bili peljani v skladu s sodnimi odločbami v skladu z zakonom in se bodo peljali tudi naprej, če ne bo prišlo do te spremembe," je sklenil v komentarju predloga obtožbe.



(Ne)prodaja NLB-ja

Evropska komisija ni navdušena nad slovenskimi predlogi, da se NLB ne proda. Cerar je zagotovil, da se pogajanja še vedno nadaljujejo in da Slovenija s tem še vedno ne krši zaveze o prodaji, ki jo je podala tedanja vlada Alenke Bratušek. Slovenija bo v pogajanjih dosegla rešitev, ki bo po drugi poti privedla do istega cilja, "in to v duhu zaveze", je zatrdil premier. Zanj ostaja možnost privatizacije v tem letu nesprejemljiva, ker bi s tem znova oškodovali slovenske davkoplačevalce, tudi zato, ker NLB-ju ceno niža tveganje zaradi vprašanja hrvaških deviznih varčevalcev.

Proračun: vojska in višina DDV-ja

Sprejeta sta proračuna za prihodnji dve leti. Bobovnika je ob tem zanimalo, kako bo Slovenija ob zavezi Natu, da bo za obrambo namenjala dva odstotka, pojasnila, da ta cilj niti do 2025 ne bo dosežen. Cerar je odgovoril, da se sredstva za vojsko - predvsem njeno modernizacijo - povečujejo, in to po dolgih letih zmanjševanja. Povečevanje pa mora biti v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi države. Je pa res, da Slovenija svoje prispeva tudi kot pripadna članica na mednarodnih misijah in s tem nekoliko kompenzira primanjkljaj pri proračunskem deležu, je dodal.

Bralca MMC-ja je zanimalo, ali lahko državljani ob petodstotni gospodarski rasti računajo tudi na znižanje DDV-ja. "O tem bo mogoče govoriti v prihodnjem mandatu," je odgovoril Cerar. Imamo fiskalno pravilo, in ko nam gre bolje, moramo prihraniti za težje čase. Če bi to Slovenija počela prej, kriza ne bi bila tako globoka in dolga, je dejal premier.

Razmere v zdravstvu

Cerar je zagotovil, da se vlada zaveda težavnih razmer v zdravstvu in da čakalne vrste ostajajo težava. A obenem ni res, da se nič na tem področju ne dela: odprtih je bilo 10 urgentnih centrov, uvedeni e-napotnica in e-recept, številne poenostavitve ter reorganizacije, pa kup izboljšane zakonodaje, je naštel. Spotika pa se tudi zaradi lobijev, ki ob tem izgubljajo svoje interese, je dodal. Presenečen je tudi, da pri tem očitno nima popolne podpore obeh koalicijskih partnerjev: Karla Erjavca in Dejana Židana. "To je morda del neke predvolilne tekme," je komentiral.

Zagotovil je, da bo z novim starim predsednikom države Pahorjem dobro sodeloval - kljub kritikam, ki jih je izrekel na njegov račun. Politični voditelji morajo sodelovati v dobro državljanov, se srečevati in s tem "pokazati neko smer družbi".

Kandidatka SMC-ja Maja Makovec Brenčič je bila na predsedniških volitvah res neuspešna, je pa dobro zagovarjala vrednote SMC-ja, kar se bo pokazalo na državnozborskih volitvah, je še napovedal Cerar.

Al. Ma.