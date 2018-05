SDS, NSi o otroški srčni kirurgiji: Obljubljenih rešitev ni. Koalicija: SDS nabira politične točke.

Bržkone zadnja izredna seja

22. maj 2018 ob 07:42,

zadnji poseg: 22. maj 2018 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tik pred volitvami so se poslanci na predlog SDS-a in NSi-ja še enkrat sešli na izredni seji – o razmerah v otroški srčni kirurgiji. Glasovanja o priporočilih ni bilo, več pa očitkov.



Sklicatelja seje, SDS in NSi, ministrici v odhajanju Milojki Kolar Celarc in vladi očitajo neukrepanje oz. nezadostno ukrepanje na tem področju. Nasprotno pa letijo očitki, da sklicatelji seje na račun bolnih otrok pridobivajo politične točke.

SDS: Obljubljali ste rešitve, ni jih

Poslanka SDS-a Jelka Godec je v imenu predlagateljev seje dejala, da so od vlade oz. koalicije pričakovali, da se bo na nacionalni problem, ki je nastal z odhodom še zadnjih otroških kardiologov iz UKC-ja Ljubljana, primerno odzvala in razložila, kako naprej.

"Obljubljali ste rešitve, obljubljali ste nov nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, ki naj bi začel delovati s 1. majem, pa takrat ni začel delati," je opozorila in dodala, da ostajajo odprta številna vprašanja tako glede otroške srčne kirurgije v prihodnje kot tudi nacionalnega inštituta. Po njenem mnenju pa je najbolj žalostno to, da je vlada dopustila, da so se razmere v zdravstvu najbolj stopnjevale ravno pri zdravljenju najmlajših bolnikov. Ministrstvo: Delo poteka varno, kontinuirano

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved je zatrdila, da program otroške srčne kirurgije poteka varno in kontinuirano, UKC je prejšnji teden sklenil pogodbe o sodelovanju s strokovnjaki iz Hrvaške in Češke, že dlje časa sodelujejo tudi s šestimi češkimi otroškimi srčnimi kirurgi. Tako se vsebinsko v obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami ni nič spremenilo. Je pa pozivala poslance, da odgovornim za program otroške srčne kirurgije dovolijo, da opravijo svoje delo strokovno, odgovorno in v miru. Sodijo pa naj jih po rezultatih zdravljenja, ne pa po medijskem in političnem linču. Strinja se tudi z vsemi, ki pozivajo politiko, naj se ne vmešava v strokovne zadeve, sploh pa ne v predvolilnem času. Kaj menijo drugi poslanci

Poslanka SD-ja Bojana Muršič je poudarila, da je odgovornost politike, da o tej temi razpravlja preudarno. V SD-ju podpirajo predstavljene dejavnosti ministrstva in pristojnih v UKC-ju glede otroške srčne kirurgije, da razmere v nacionalnem inštitutu pripeljejo v položaj stabilnega, kakovostnega in varnega zdravljenja. Po mnenju poslanke Levice Violete Tomič ta seja ne bo prispevala popolnoma nič k razrešitvi težav pri obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Politični pritisk na ljudi, ki se trenutno trudijo rešiti problem, lahko po njenem mnenju stanje kvečjemu poslabša. Predlagateljem seje, zlasti SDS-u, je očitala, da so oni del vzroka za težave v otroški srčni kirurgiji, saj da so bili na oblasti v času, ko so se težave začele, prav tako tudi pozneje. Tudi vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je presodila, da je meja med skrbjo za javni interes in nespodobnim ter zavržnim poskušanjem pridobitve političnih točk na račun bolnih nevarna in skrajno občutljiva. Dodala je, da so se težave na otroški srčni kirurgiji začele leta 2007 pod prvo vlado Janeza Janše, vse odtlej pa teh problemov ni uspelo rešiti nobenemu vodstvu UKC-ja in nobeni vladi. Po mnenju Mateja Tonina (NSi) Slovenija potrebuje dobro otroško srčno kirurgijo na domačih tleh. Politika je dolžna in zavezana, da vzpostavi vse potrebno za vzpostavitev takšnega centra, je prepričan. Ukrepi, ki jih je predstavilo vodstvo UKC-ja Ljubljana na tem področju, po njegovem mnenju sicer pomirjajo, da gredo zadeve naprej, a je to daleč od končne rešitve. Se mu pa zastavljajo številna vprašanja glede delovanja nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Poslanec DeSUS-a Tomaž Gantar meni, da je naloga Kolar Celarčeve, da do imenovanja nove vlade stori vse, da bo nacionalni inštitut resnično začel svoje delo in da bo tudi v vmesnem obdobju za vse te bolnike in otroke dobro poskrbljeno. A ob zadnjih odhodih nekaterih strokovnjakov po njegovem mnenju ostaja bojazen, da bodo v sedanjih razmerah zelo težko našli vse ustrezno usposobljene zdravnike in druge člane zdravstvenih timov.

Odhod kirurgov

Pred dvema tednoma je vodstvo UKC-ja Ljubljana javnost obvestilo, da so dali odpoved trije otroški kardiologi in da je treba nujno poiskati rešitev, sicer bo program otroške srčne kirurgije ukinjen, vse otroke s srčnimi težavami pa bodo morali poslati na zdravljenje v tujino. Teden dni pozneje so naznanili dogovor o sodelovanju s šestimi tujimi strokovnjaki iz Hrvaške in Češke.

Zbornica zaskrbljena

Na to se je v ponedeljek odzvala Zdravniška zbornica Slovenije, v kateri po besedah njene predsednice Zdenke Čebašek Travnik menijo, da predlagane rešitve niso primerne. Skrbi jih, kako bo deloval sam sistem – koliko časa bodo tujci dejansko v Sloveniji, kako bo zagotovljen prenos znanja, kam se bodo lahko obrnili dežurni zdravniki, ki bodo zdravili obravnavane otroke, kako bo torej potekala komunikacija med osebjem in starši.

V Kliničnem centru so v odzivu vnovič zatrdili, da so te rešitve zgolj začasne in da bo treba dolgoročno usposobiti in zagotoviti stalno navzočnost domačih zdravnikov.

Glasovanja ne bo

O pereči problematiki bodo torej zdaj govorili v državnem zboru, čeprav so poslanci tik pred koncem mandata. Prav zato del stroke opozarja, naj se politika tik pred volitvami ne vmešava v zadeve, ki jih ne more rešiti. V SDS-u in NSi-ju so sicer želeli vladi, ki opravlja tekoče posle, predlagati, naj takoj pripravi nabor nujnih sanacijskih ukrepov in naj vlada poskuša doseči, da bi otroški kardiologi, ki so napovedali odhod, do dejanskega odhoda opravljali vsaj urgentne posege. Poleg tega naj se dogovori s priznano kliniko v eni izmed sosednjih držav za takojšnjo obravnavo urgentnih primerov, poskrbi pa naj tudi za nujni prevoz malih bolnikov v tujino. A teh sklepov na pristojnem parlamentarnem odboru niso potrdili, zato na izredni seji o njih niso glasovali.

