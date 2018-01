Shod proti nacionalizmu: "Piranski zaliv ni hrvaški in ni slovenski, ampak skupen"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 127 glasov Ocenite to novico! Kje bo tekla meja v Piranskem zalivu, v praksi nima prav nobenega pomena, so opozorili aktivisti. Foto: AP Protestni shod proti nacionalizmu so aktivisti z obeh strani meje pripravili na nikogaršnji zemlji pri mejnem prehodu Sečovlje. Foto: MMC RTV SLO Prepričani smo, da se bosta naša naroda znala zoperstaviti nacionalistom z obeh strani, raznim Tromblonom, Tomašićkam, Janšem in Jorasom, in da bosta prepoznala dimno bombo, ki jo politiki z obeh strani mečejo na polje političnoekonomskih procesov in jih prevajajo v nacionalistične spore. O nacionalistični dimni bombi Slovenska policija je morala zaradi nezakonitega vplutja hrvaških plovil znova posredovati. Foto: BoBo Sorodne novice Hrvaška bo ignorirala slovenske kazni za hrvaške ribiče

7. januar 2018 ob 16:26,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 17:49

Piran - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Aktivisti stranke Levica in hrvaške Delavske fronte (Radnička fronta) so se popoldne zbrali na "nikogaršnji zemlji" pri mejnem prehodu Sečovlje in demonstrirali proti razpihovanju "nacionalistične megle".



"Glavno sporočilo tega shoda je protest proti razpihovanju nacionalizma in nacionalističnega diskurza tako na tej strani meje kot na tisti strani meje," je ob robu shoda pojasnil član Levice Grega Ciglar. Član Delavske fronte Željko Marković pa je dejal, da rešitev spora o meji vidi v tem, da bi se strani usedli za skupno mizo, o usodi Piranskega zaliva pa bi morali odločati ljudje, ki na tem območju živijo.

Nekaj deset aktivistov, pretežno so bili to Hrvati, so razvili tudi številne transparente z gesli, kot "za Istro in svet brez meja" ter "Piranski zaliv ni hrvaški in ni slovenski, ampak skupen".

Piranski zaliv in spori okoli njega so klasičen primer prodajanja nacionalistične megle, zaradi katere naj bi se naroda ukvarjala z neobstoječimi nacionalnimi vprašanji, ne pa z žgočimi težavami gospodarske in socialne politike, so zapisali v skupni izjavi, ki so jo tudi prebrali v treh jezikih istrskega polotoka - hrvaščini, slovenščini in italijanščini.

Aktivisti: Ljudi ne zanima, kje je meja

Pri Piranskem zalivu gre po njihovem prepričanju za območje, kjer večina ljudi z obeh strani meje še nikoli ni bila in jih tudi ne zanima, kje meja pravzaprav poteka. "Kje bo tekla meja v praksi, nima posebnega pomena. Slovenske in hrvaške ladje so tudi do zdaj prosto plule, ribiči so prosto ribarili, obe državi pa sta tako ali tako članici EU-ja," so dodali.

Po njihovem prepričanju manija militarizacije, rožljanje z orožjem in klicanje k vojni niso v interesu ne enega ne drugega naroda, temveč v interesu hujskačev, ki jim gre za ohranitev statusa quo in socialne neenakosti. Pri tem so opozorili na pereče težave revščine in socialne izključenosti različnih skupin v obeh državah.

Morje bi lahko skupaj upravljali

"Na drugi strani 'meje', tako kot na tej strani 'meje', so ribiči, delavke in delavci, navadni ljudje, naši sestre in bratje, ki si želijo isto, in sicer dostojno živeti v miru in od svojega dela," so poudarili v obeh strankah. Po njihovem mnenju bi morje lahko skupaj upravljali v skrbi za dobrobit tamkajšnjega prebivalstva in ne fiktivnih nacionalnih interesov.

"Prepričani smo, da se bosta naša naroda znala zoperstaviti nacionalistom z obeh strani, raznim Tromblonom, Tomašićkam, Janšem in Jorasom, in da bosta prepoznala dimno bombo, ki jo politiki z obeh strani mečejo na polje politično-ekonomskih procesov in jih prevajajo v nacionalistične spore," so sklenili v izjavi.

Hrvaška plovila znova nezakonito čez mejo

Napetosti v Piranskem zalivu se nadaljujejo, saj so slovenski policisti morali v nedeljo znova posredovati zaradi nezakonitega vplutja v slovensko morje. Hrvaška ribiška ladja je na ribolov prišla v spremstvu dveh hrvaških policijskih čolnov.

Spomnimo, da je slovenska policija že včeraj, ko je minilo teden dni od uresničevanja arbitražne razsodbe, obravnavala dva incidenta. Vsakič je šlo za identičen scenarij, in sicer za vplutje ene same ribiške ladje v spremstvu hrvaškega policijskega plovila.

Slovenska policija bo po zagotovilih slovenskih oblasti še naprej izvajala nadzor nad slovenskim morjem v Piranskem zalivu, kot določa arbitražna razsodba. Pri tem bi lahko policija kršilce kaznovala tudi z denarnimi kaznimi za nezakonit prehod meje, ribiška inšpekcija pa s kaznimi za nezakonit ribolov. Uradni Zagreb sicer pravi, da so kazni pravno nične.

