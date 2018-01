Hrvaška bo ignorirala slovenske kazni za hrvaške ribiče

6. januar 2018 ob 16:22

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška bo morebitne slovenske kazni za hrvaške ribiče v Piranskem zalivu obravnavala kot pravno nične, saj Slovenija ne more izrekati kazni na tujem ozemlju, je izjavil hrvaški minister za pravosodje Davor Bošnjaković.

"Bomo videli, kako bodo potekale napovedane kazni. Slovenija naj bi jih pošiljala prek ministrstva za pravosodje, a mi teh kazni, ki so pravno nične, ne bomo pošiljali naprej, ampak jih bomo vračali," je v pogovoru za časopis Jutarnji list povedal Bošnjaković. Dejal je še, da so bili savudrijski ribiči prejšnji teden v Zagrebu seznanjeni s položajem in so se vrnili domov zadovoljni.

Na vprašanje, ali se bo Zagreb morda odločil izpodbijati slovenske kazni na Sodišču EU-ja v Luksemburgu in ali bo morda proti Sloveniji zaradi enostranske implementacije arbitražne razsodbe ukrepal pred Varnostnim svetom ZN-a in Mednarodnim sodiščem za pomorsko pravo v Hamburgu, kot so to predlagali nekateri hrvaški pravni strokovnjaki, je Bošnjaković odgovoril, da "takšne poteze niso potrebne".

Meni namreč, da bosta Hrvaška in Slovenija v medsebojnih pogovorih dosegli rešitev spora. "Verjamem, da smo, kot pravi premier Andrej Plenković, blizu dvostranski rešitvi spora," je dejal minister, ki je sicer v časopisu večinoma odgovarjal na vprašanja v povezavi s stanjem v hrvaškem pravosodju.

Slovenski tajni agenti na Hrvaškem?

Jutarnji list se medtem v ločenem prispevku v današnji izdaji sklicuje na slovenske medije, ko piše, da je direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) Zoran Klemenčič takoj po objavi arbitražne sodbe junija lani poslal na Hrvaško večje število svojih agentov z nalogo, da delajo za implementacijo arbitražne odločbe.

Po navedbah časopisa ni znano, koliko slovenskih agentov je prišlo na Hrvaško in kje so, a ocenjujejo, da tudi ta poteza govori o tem, "kako umazano igra Slovenija, saj je pošiljanje obveščevalcev v druge države popolna kršitev vseh zakonov".

Kdaj bo Slovenija zapustila Trdinov vrh?

Zagrebški časopis je poleg tega objavil tudi odgovor slovenskega ministrstva za obrambo na vprašanje, ali bo Slovenska vojska zapustila vojaški objekt na Trdinovem vrhu, ki so ga na podlagi arbitražne sodbe, ki je Zagreb sicer ne priznava, dodelili Hrvaški. Z Morsa so odgovorili, da bodo slovenski vojaki ostali na Trdinovem vrhu do ureditve tega vprašanja med državama.

Primer Trdinovega vrha je za časopis komentirala državna sekretarka za evropske zadeve na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko-Zgombić. Kot je dejala, Slovenija napoveduje enostransko implementacijo arbitražne sodbe na morju, kjer tega ne more storiti, medtem ko na območjih, kjer bi to resnično lahko storila sama, kot je nesporno hrvaško državno območje na Trdinovem vrhu, tega ni pripravljena narediti.

Časopis še navaja, da bi Slovenija kot legalistka že zdavnaj morala zapustiti Trdinov vrh. Spominja tudi na lansko izjavo slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je v pogovoru za Novi list dejal, da bodo spoštovali odločitev arbitražnega sodišča, ne glede na to, kakšna bo. "Danes, ko grozi Hrvaški s kaznimi, pa je na svoje izjave popolnoma pozabil," dodaja Jutarnji list.

