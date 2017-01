Poudarki Ministrstvo pri svoji odločitvi vztraja, ta pa je po mnenju sindikata škodljiva in diskriminatorna do delavcev v najtežjih ter najnevarnejših poklicih. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sindikati so pred dobrim tednom protestirali zaradi znižanja prispevkov za t. i. poklicne pokojnine. Foto: BoBo/Borut Živulović Sorodne novice Foto: Sindikalni protest zaradi "darila" ministrstva za delo delodajalcem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sindikati napovedujejo sindikalni boj za dostojne pokojnine

Na ministrstvu za delo se na pobude sindikatov niso odzvali

30. januar 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikati, ki zastopajo delavce, vključene v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, pozivajo parlamentarni odbor za delo na sklic izredne seje, obenem pa napovedujejo stopnjevanje sindikalnega boja za ubranitev dostojnih pokojnin.

Sindikati, ki so pred dobrim tednom organizirali protest pred ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zaradi odločitve ministrstva za delo, da zniža prispevke za t. i. poklicne pokojnine. Prispevna stopnja je tako iz 9,25 odstotka od letošnjega leta padla na osem odstotkov, kar po ocenah sindikatov ogroža poklicno upokojevanje v prihodnjih letih.

Ministrstvo pri svoji odločitvi vztraja, ta pa je po mnenju sindikata škodljiva in diskriminatorna do delavcev v najtežjih ter najnevarnejših poklicih. Po njihovih besedah takšno vztrajanje ministrstva pomeni nadaljevanje ignorance, ki je že vodila do izključitve socialnega dialoga in posledično do protesta.

Ministrstvo: Enotna stopnja je neučinkovita

Ministrstvo je ob protestu izpostavilo, da z enotno prispevno stopnjo ni mogoče zagotoviti enakomerne pokritosti pravic vseh zavarovancev in da je dolgoročno vzdržnost poklicnega zavarovanja mogoče ob enotni prispevni stopnji zagotoviti le z zadostnim zneskom iz solidarnostnega sklada, za kar pa bo potrebnih več let.

Po izračunih KAD-a bo od nekaj več kot 45.000 poklicnih zavarovancev v naslednjih desetih letih približno 600 zavarovancev imelo minimalni primanjkljaj, medtem ko bodo preostali imeli presežek.

