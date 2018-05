Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! O prihodnosti države na volitvah najbolj odločajo najstarejši volivci Foto: BoBo "V zadnjih skoraj petdesetih letih nisem zamudila nobenih volitev," pove upokojenka Milena Čukič. Foto: MMC RTV SLO/MMC RTV Slovenije Ob prvem referendumu o usodi 2. tira je bilo 45,5 % volilnih udeležencev starejših od 60 let. Foto: BoBo Na predsedniških volitvah je število volivcev nad 60 let trikrat presegalo število mlajših od 30 let. Foto: BoBo Dodaj v

Skoraj polovica udeležencev referenduma starejših od 60 let

Analiza udeležbe predsedniških volitev in referenduma pokaže, kdo odloča o prihodnosti

22. maj 2018 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Starejši imajo trikrat večji vpliv na volitve kot najmlajši, dokazuje prvič razkrita statistika Državne volilne komisije. Na predsedniške volitve je odšla komaj tretjina upravičencev pod tridesetim letom.

"Kava, zajtrk in potem gremo na volišče," opiše klasično volilno nedeljo upokojenka Milena Čukič. "Mi starejši še vedno živimo v upanju, da bo vsaka nova vlada prinesla nekaj novega. Moja dolžnost do države je, da volim," strne mnenje generacije Milena Čukič.

Volilna komisija prvič predstavila podatke

Podatki Državne volilne komisije, ki jih je prvič zbrala za predsedniške volitve in prvi referendum o drugem tiru, dolgoletne rituale potrjujejo. V prvem krogu predsedniških volitev je glasovalo več kot 290 tisoč volivcev, starejših od 60 let. Nekoliko mlajših med 45 in 60 letom je bilo dobrih 200 tisoč, najmanj – 90 tisoč – najmlajših, starih do 30 let. Čeprav starejši od 60 let predstavljajo 32 % upravičencev, so oddali 39 % vseh glasov.

Več o starostni strukturi volilnih udeležencev v Dnevniku ob 19. uri.

Starejših je več in pogosteje volijo

Nižja udeležba razlike še bistveno poglobi. Na prvem referendumu o drugem tiru je bilo 45,5 % udeležencev starejših od 60 let. Starejših je več, ob tem so volilno pravico izkoristili dvakrat pogosteje. "Demokracija temelji na tem, da se uveljavi volja večine. Glede na demografska razmerja in to, kako neangažirani so mladi, to pomeni, da imajo starejši večjo moč pri oblikovanju Slovenije. Ja, to je težava," je prepričana devetnajstletnica Ula Nikolaja Ratajec, ki sodeluje v projektu RTV Slovenija "Grem volit".

Mladi spremljajo politiko, a ne volijo

Ob tem ne drži, da mladi politike ne bi spremljali, je prepričana. "O politiki se veliko pogovarjamo, kje so soočenja in kdo jih je gledal. A je politika šov in ne vemo zares, kaj kakšni programi pomenijo in kaj pomeni oddan glas za neko stranko," je povedala Ula Nikolaja Ratajec. "Težko je maso ljudi zbuditi, da bi bi se začeli politično udejstvovati. Enkrat se bo to moralo zgoditi. Upam, da ne bo prepozno," jo dopolnil dvajsetletna Nika Kopajnik.

Upokojena Milena Čukič mlade razume. "Mladim dajo upanje in šolanje. Ko pridejo iz šole, jih čaka Zavod za zaposlovanje. Prvič resno razmišljam, da ne bi šla volit. Jaz v svoji volilni enoti ne poznam ljudi, ki kandidirajo. Zdaj so prijazni, prej jih štiri leta nismo videli. Še v parlamentu ne sedijo med glasovanji," razmišlja Milena Čukič. Kot pravi, tudi zato mladi ne verjamejo nikomur več.

Ne bi volili, bi pa šli na ulice

Kako prepričati volivce, naj se bolj množično udeležijo volitev? Omenjata se tako obvezna volilna udeležba kot davčne olajšave za tiste, ki se volitev udeležijo. Mednarodna raziskava, ki jo je podprla Evropska unija, je medtem pokazala trend nizke volilne udeležbe med vsemi mladimi. A je hkrati več kot polovica od prek pol milijona mladih (med 18. in 34. letom) iz 35 držav odgovorila, da bi se aktivno udeležila množičnega upora generacije, če bi se ta zgodil v naslednjih mesecih.

Jure Brankovič