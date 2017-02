Slovenija dobila 56 pomožnih policistov, ki bodo vpoklicani ob izrednih dogodkih

Prisega pomožnih policistov

3. februar 2017 ob 08:43,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom so prisegli pomožni policisti 1. generacije, ki bodo policijska pooblastila lahko izvajali, če bodo vpoklicani ob izrednih dogodkih.

Do zdaj je bila pomožna policija vpoklicana dvakrat, prvič leta 1996, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., drugič pa jeseni 2015 zaradi povečanega prebežniškega vala.

Tokrat so prisegli policisti, ki so se na javni razpis prijavili lani februarja. Takrat je policija iskala 600 novih pomožnih policistov, ki bi se pri obvladovanju prebežniške krize pridružili 265 že obstoječim pomožnim policistom.

Na razpis se je prijavilo 600 kandidatov, vse pogoje je izpolnjevalo 100 prijavljenih, 280-urnega usposabljanja pa se jih je nato udeležilo 56. Od tega 17 žensk in 39 moških. Tako je bila oblikovana 1. generacija kandidatk in kandidatov pomožne policije, navajajo na policiji.

Prvi del usposabljanja je potekal od sredine novembra do sredine decembra lani na območju vadbenega centra Gotenica, drugi del pa na področnih policijskih enotah.

V katerih primerih bodo vpoklicani?

Pred današnjo zaprisego so pomožni policisti podpisali pogodbo o zaposlitvi, ki bo veljala pet let z možnostjo podaljšanja, nato pa so bili razporejeni na tisto policijsko upravo, na območju katere imajo stalno prebivališče.

Vpoklicani bodo v primerih, ko bo zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, ob naravnih in drugih nesrečah, v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost, za zavarovanje državne meje in v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja.

Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog pripada plačilo v višini 100 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu. Ko ne opravlja nalog, pa mu pripada plačilo za pripravljenost, in sicer v višini 0,8 odstotka bruto minimalne plače oziroma okoli 6,3 evra na dan.

Slovenija se sicer že dlje časa spoprijema s pomanjkanjem pomožnih policistov, zato je državni zbor novembra lani na predlog ministrstva dvignil starostno mejo za pomožne policiste s 50 na 60 let. Policija sicer še vedno išče nove pomožne policiste, oktobra lani so objavili še en razpis.

Sa. J., T. H.