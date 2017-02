Slovenska manjšina bo omenjena v ustavi avstrijske Koroške

ÖVP sprva proti

10. februar 2017 ob 14:20

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Koalicija na avstrijskem Koroškem se je uskladila glede oblikovanja besedila o slovenski manjšini v reformi deželne ustave. Omembo manjšine bodo ohranili, so odločili v četrtek zvečer.

Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser iz vrst socialdemokratov (SPÖ) je že v torek predlagal, da se v novo ustavo doda besedilo, ki se nanaša na 8. člen zvezne ustave. Ta sicer ne omenja le slovenske manjšine, vendar govori o jezikovni in kulturni raznolikosti Avstrije. Omenja avtohtone narodne skupnosti v Avstriji in da je treba spoštovati ter negovati njihovo kulturo in jezik.

Kaiser je v petek izrazil veselje, da so našli kompromis, in pohvalil pripravljenost obeh drugih koalicijskih partnerjev pri sodelovanju v iskanju rešitve.

ÖVP sprva proti

S trenutno rešitvijo se strinja tudi Ljudska stranka (ÖVP). Prvi mož ÖVP-ja avstrijske Koroške Christian Benger je namreč nasprotoval omembi slovenske manjšine v novi deželni ustavi, vendar je zdaj pojasnil, da je nova rešitev zavezujoča ter da jo bodo v stranki podprli.

Tiskovna predstavnica Zelenih na avstrijskem Koroškem Marion Mitsche pa je dejala, da je trenutna rešitev morda tudi nekoliko boljša od predhodne.

Majala se je koalicija

Reforma deželne ustave avstrijske Koroške, katere jedro je odprava t. i. proporca v deželni vladi, je bila postavljena pod vprašaj zaradi spremembe stališč ÖVP-ja, ki je začela nasprotovati omembi slovenske manjšine v novi deželni ustavi. Koalicijska partnerja, SPÖ in Zeleni, ter koroški Slovenci so bili nad potezo ÖVP-ja začudeni in ogorčeni.

Benger je namreč sprva sam predlagal odstavek, ki omenja slovensko manjšino, nato pa se je ustrašil, da formulacija besedila daje prednost slovenski manjšini in odrekel svojo podporo novi ustavi.

Rok za presojo celotnega osnutka ustave je do 14. februarja, nato bo šlo besedilo v obravnavo v pododbor deželnega zbora avstrijske Koroške.

Al. Ma.