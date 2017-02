Slovenska narodna skupnost deli koroško politiko, a prepričani so, da bodo našli rešitev

Slovenska manjšina sicer omenjena tudi v avstrijski zvezni ustavi

7. februar 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 20:44

Celovec - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Ljudska stranka na avstrijskem Koroškem je odstopila od koalicijskega dogovora, da se v novi deželni ustavi omeni tudi slovenska narodna skupnost, koroški deželni glavar pa pri tem vztraja še naprej.

V koroški ljudski stranki ÖVP tudi po negativnih odzivih v koalicijskih vrstah še vedno ne odstopajo od stališča, da bi omemba slovenske manjšine v koroški deželni ustavi razdelila Korošce. Predsednik stranke Christian Benger je dejal: "Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem je s pravicami in dolžnostmi že v zvezni ustavi in zato ni potrebe, da bi jo zdaj omenjali tudi v deželni ustavi."

Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser je nato danes pred sejo deželne vlade ponovno zatrdil, da bo vztrajal pri omembi slovenske manjšine v reformi deželne ustave avstrijske Koroške.

Predlagal je, da se v novo ustavo doda besedilo, ki se nanaša na 8. člen zvezne ustave. Ta sicer ne omenja le slovenske manjšine, vendar govori o jezikovni in kulturni raznolikosti Avstrije. Omenja avtohtone ljudske skupnosti v Avstriji in da je treba spoštovati in negovati njihovo kulturo in jezik.

Tudi Benger je bil po seji precej optimističen, saj je Kaiserjev predlog glede dodatka k ustavi razumel kot premik v razpravi. Po seji so predsedniki koalicijskih strank sicer priznali, da si še vedno niso enotni, vendar bodo še naprej iskali primerno rešitev.

Koroški Slovenci ogorčeni

V slovenski narodni skupnosti z obžalovanjem gledajo na trenutno dogajanjem, je za RadioSlovenija poročala Petra Kos Gnamuš.

Predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja na Dunaju Bernard Sadovnik je izjavil: "Nihče ne razume tega dejanja ljudske stranke, ki je dejansko žaljivo za vsakega pripadnika slovenske narodne skupnosti. Predstavljajte si, da nekdo reče, da smo slovensko govoreči Korošci tako rekoč nevarni za celovitost te dežele."

Rok za presojo celotnega osnutka ustave je do 14. februarja, nato gre besedilo v obravnavo v pododbor deželnega zbora avstrijske Koroške.

Al. M., T. H.