Slovenski in južnokorejski predsednik sta se zavzela za poglobitev sodelovanja med državama

Pahor in Mun sta se sestala v Seulu

20. februar 2018 ob 14:09,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 14:09

Seul - MMC RTV SLO, STA

Borut Pahor je južnokorejskega predsednika Mun Dže Ina podprl v njegovi politiki do Severne Koreje in dejal, da si Slovenija želi več investitorjev iz Južne Koreje.

Slovenski predsednik Borut Pahor, ki je svoj obisk končal v demilitarizirani coni na meji med Korejama, je dejal, da podpira politiko predsednika Muna, ki je zavezana dialogu in mirnemu reševanju sporov ter si prizadeva za spravo. "To je zelo pogumna odločitev," je izjavil na novinarski konferenci po pogovorih in izrazil željo po večji angažiranosti Evropske unije pri reševanju spora med Korejama. "Mislim, da bi bili lahko v večjo pomoč, kot smo trenutno. Pozorno bom poslušal vaše nasvete ter jih prenesel v Evropo," je še dodal. Dober primer in korak naprej v medsebojnih odnosih je sodelovanje obeh Korej na olimpijskih igrah. Predsednik Mun je ob tem poudaril, da Južna Koreja potrebuje podporo mednarodne skupnosti za urejanje razmer s Severno Korejo.

Gospodarsko sodelovanje

Pahor je južnokorejskemu kolegu v pogovorih predstavil Slovenijo in trenutno spodbudno gospodarsko sliko in investicijsko okolje ter dejal, da je Slovenija zelo zanimiva partnerica za nove korejske neposredne investicije. Poudaril je podpis sporazuma o socialni varnosti, ki ga je dopoldne s korejskimi partnerji podpisala ministrica dr. Anja Kopač Mrak in bo pripomogel k nadaljnji rasti gospodarskega sodelovanja med državama. Pahor je ob tem dejal, da v Sloveniji z veseljem spremljamo rast števila njihovih turistov. V prvih desetih mesecih leta 2017 je obseg blagovne menjave znašal 351 milijonov evrov in se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečal za 25 %.

Vabilo na obisk

Muna je Pahor povabil na uradni obisk v Slovenijo in predlagal, naj se mu pridruži še gospodarska delegacija. Predsednik je vabilo z veseljem sprejel in ob tem izrazil željo, da strani izkoristita potencial, ki že obstaja, in dodatno okrepita gospodarsko sodelovanje.

