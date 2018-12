"Slovensko vojsko ne samo potrebujemo, ampak jo moramo razvijati, predvsem pa ji zaupati"

20 let 1. brigade Slovenske vojske

17. december 2018 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik vlade Marjan Šarec je na slovesnosti ob dnevu 1. brigade Slovenske vojske poudaril, da težava vojske ni v tem, da vojaki ne bi bili motivirani, ampak da se javnost vsak dan sprašuje, ali vojsko potrebujemo.

Mineva 20 let, odkar je 1. brigada Slovenske vojske, ki se je z združitvijo 1. specialne brigade Moris in 10. bataljona za mednarodno sodelovanje oblikovala 22. junija 1998, dobila bojno zastavo. Ta prapor po Šarčevih besedah ponosno nosi še danes, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

"Naša država bo kmalu stara 30 let in ob tej obletnici se bomo spomnili, kaj vse je Slovenska vojska naredila dobrega za to državo," je na dogodku v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani dejal premier Marjan Šarec in ob tem spomnil na leto 1990, ko smo po televizijskih zaslonih prvikrat slišali, da bomo odslej imeli svojo, slovensko vojsko.

"Takrat so bile to sanje, takrat si je malokdo mislil, da je to mogoče uresničiti. A že čez eno leto smo dobili svojo državo, z njo pa tudi svojo vojsko, ki je bila prva na braniku domovine, ko se je bilo treba upreti agresorju. Slovenska vojska ima svojo tradicijo. Prej smo se vedno borili za tuje ideale, za tuje interese in služili tujim gospodarjem. Ko pa smo leta 1991 začeli samostojno pot, je bilo to nekaj čisto drugega. Od takrat naprej lahko govorimo o Slovenski vojski," je dejal premier.

Nekateri se po njegovih besedah danes še vedno sprašujejo, ali potrebujemo Slovensko vojsko, a "služiti domovini je častno in služiti domovini nikoli ne more biti postavljeno pod vprašaj, kajti lahko nas že jutri doleti kaj nepredvidenega, čeprav se morda danes tega niti ne zavedamo".

Ob tem je spomnil tudi na težave, ki pestijo Slovensko vojsko in pred katerimi si, kot je zatrdil, ne zatiska oči, od plačnega sistema, pomanjkanja kadra do pomanjkanja opreme. To so realne težave, ki jih je po njegovih besedah treba rešiti.

