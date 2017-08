Spomin na priključitev prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu

Osrednja slovesnost bo letos v Puconcih

16. avgust 2017 ob 16:49

Puconci - MMC RTV SLO, STA

Na predvečer dneva združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bo v Puconcih osrednja slovesnost, na kateri bo govornik podpredsednik Zveze društev generala Maistra Marjan Farič, zbrane pa bo nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor.

Na dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se spominjamo dogodkov, ko so prekmurski Slovenci plebiscitarno podprli združitev z matičnim narodom, saj so velesile po koncu prve svetovne vojne na pariški mirovni konferenci soglašale s tem, da ta del ozemlja pripade Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Jugoslovanska vojska je tako oblast v Prekmurju prevzela 12. avgusta 1919 in jo 17. avgusta prepustila civilni oblasti. Prav ta dan je prevladal pri odločitvi, kateri datum naj postane praznik, saj so se takrat Prekmurci zbrali na množičnem zborovanju v Beltincih. Od leta 2006 ta dan zaznamujemo kot državni praznik.

Proslavo organizirajo tri občine

Po sklepu vlade so državne proslave ob tem prazniku organizirane vsako peto leto, vmesne pa jih pripravijo prekmurske občine same. Letošnjo bodo pripravile občine Puconci, Cankova in Tišina skupaj s Prekmurskim društvom generala Maistra, potekala pa bo na prireditvenem prostoru pri osnovni šoli v Puconcih.

Organizatorji obenem napovedujejo, da bo proslava izzvenela kot sporočilo državi, naj ne pozablja na svet tam daleč čez Muro. Poleg predsednika republike Boruta Pahorja se bo proslave udeležil tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan.

Slovesnost tudi v Črenšovcih

Tradicionalno slovesnost ob prazniku pripravljajo tudi v občini Črenšovci. Po napovedih organizatorjev bo predsednik republike Borut Pahor pred spomenik Jožefa Klekla starejšega položil venec, zatem bo proslava z recitalom Tü ti je biti, ki ga pripravljajo člani kulturno-turističnega društva Črenšovci.

