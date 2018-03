Stavka šolnikov v sredo bo! Zakaj si je vlada premislila?

Sviz krivi vlado. Kozlovičeva pa odgovarja, da Svizovega približevanja ni bilo

12. marec 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 12. marec 2018 ob 23:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki Sviza so bili blizu dogovora o stavkovnih zahtevah, a pri parafi se je zapletlo. Stavkali bodo vsi - od vrtcev do univerz, je potrdil Branimir Štrukelj.

V gostovanju v Odmevih Televizije Slovenija je Štrukelj zatrdil, da ni mogoče, da se jutri spet vrnejo za pogajalsko mizo: "Naša pravila pravijo, da stavke 48 ur pred začetkom ni več mogoče preklicati."

Pojasnil je, da bo stavka potekala enako kot prvič, da pa ne bo tako ogromnega shoda, kot je bil takrat v Ljubljani, ko se je na Kongresnem trgu zbralo več kot 20.000 ljudi, pač pa bodo razpršeni na 11 lokacijah po Sloveniji.

S prstom kažejo na glavno vladno pogajalko ...

"S popolnim soglasjem glavnega stavkovnega odbora smo odločili, da naš boj za zmanjšanje zaostankov in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela nadaljujemo, ker je vlada od praktično dogovorjenega in usklajenega dogovora odstopila - mi nimamo nobene parafe in ne vemo, pri čem smo," pa je novinarjem pojasnil v prvi izjavi po končani seji Sviza.

"Zakaj se je to zgodilo, morate vprašati druge," je dodal. Po njegovih besedah so na današnjem sestanku dobili zagotovilo, da lahko za en plačni razred povečajo karierno napredovanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev, pa "si je potem vlada premislila", kot je dejal.

Potrdil je, da stavka v sredo torej bo, po sredi pa se bo še zaostrila, "dokler ne bo vlada privolila v tisto, kar je danes v resnici že bilo dogovorjeno".

"Zapletlo se je, potem ko smo se dogovorili za vse elemente stavkovnega sporazuma, Lilijana Kozlovič je morala nato predčasno oditi. Ko smo pripravili čistopis, je prišlo z drugih pogajanj, ki so takrat potekala na vladi, sporočilo, da Kozlovičeva ni več pripravljena parafirati tega našega dogovora," je novinarjem pojasnjeval Štrukelj in prst uperil proti glavni vladni pogajalki.

... Kozlovičeva pa kaže na Sviz

Ta pa je v svojem odzivu zatrdila: "S Svizove strani približevanja vladni ponudbi ni bilo."

Kozlovičeva se je po srečanju predstavnikov sindikatov s koalicijo in popoldanskih pogajanjih s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) sešla še s predstavniki skupine sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Kot je dejala po srečanju, med katerim je padla tudi odločitev Sviza o sredni stavki, je vladna koalicija dala sindikalnim stranem "konkreten predlog, dobro ponudbo", ki pa jo je zaradi finančnega okvirja vezala na približevanje tudi sindikatov. "Brez tega ne moremo zapreti celotnih pogajanj," je poudarila.

Toda po njenih navedbah predvsem na strani Sviza tega približevanja k vladnim potrebam za to, da lahko zapre pogajanja, ni bilo, in sicer predvsem glede napredovanj in redne delovne uspešnosti, pa tudi glede same dinamike. "Zato ocenjujem, da se je moj mandat izčrpal, ko tega približevalnega predloga ni bilo," je dejala Kozlovičeva, sicer generalna sekretarka vlade.

Čez dan že kazalo, da stavke ne bo

Predsednik vlade Miro Cerar, ministra Dejan Židan in Karl Erjavec ter generalna sekretarka vlade in glavna vladna pogajalka s sindikati javnega sektorja so se danes sešli z njihovimi predstavniki.

V izjavi za medije po sestanku je Cerar povedal, da se je dialog v zadnjih dneh izjemno stopnjeval, iskali pa so rešitev, ki bi bila dobra za vse in hkrati ne bi ogrozila javnofinančne slike.

Zato so pripravili nov, dopolnili predlog, ki ga nameravajo formalno oblikovati in sprejeti na četrtkovi seji vlade, Cerar pa verjame, da je prav ta predlog tisti, ki bi zbližal stališča. "Vladna stran čvrsto stoji za tem predlogom, želimo si, da ne bi bilo stavk," je dejal.

Kozlovičeva je pojasnila, da številk sicer še ne želijo razkriti, da pa je vladna ponudba "konkretna". So pa po besedah vladnih predstavnikov dosegli soglasje, da se tudi sindikati približujejo predlogu, ki ga je dala vlada.

Neuradno: Za izpolnitev stavkovnih zahtev 266 milijonov

Predlog dogovora so predstavniki vladne in sindikalne strani pripravili po današnjih pogajanjih, ki so sledila srečanju, na katerem so vsem sindikatom, s katerimi potekajo pogajanja o stavkovnih zahtevah, predstavili približevalni predlog. Podrobnosti niso želeli pojasniti, po neuradnih informacijah pa naj bi vlada za izpolnitev stavkovnih zahtev namenila 266 milijonov evrov.



Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) naj bi po neuradnih informacijah izpogajal za dva plačna razreda višje plače za vse vzgojitelje in učitelje, razredniki pa bi bili za čas opravljanja te funkcije uvrščeni še en plačni razred višje.

Pri zahtevi o 1.200 evrih regresa za vse zaposlene z minimalno ali nižjo plačo v sindikatu niso bili popolnoma uspešni, a naj bi bil zanje predlog 1.050 evrov prav tako sprejemljiv, saj bi pomenil 200 evrov višji regres, kot ga prejemajo zdaj. Predlagane spremembe naj bi se uveljavile postopoma, in sicer v treh letih.

Problematično favoriziranje določenih poklicev

Predloge pa so na vladi želeli uskladiti z vsemi sindikati, s katerimi se pogajajo o stavkovnih zahtevah.

Sledila so skupna pogajanja s preostalimi tremi zgoraj omenjenimi sindikalnimi centralami, ki so v pogajalskem procesu. In po neuradnih informacijah se je zataknilo prav zaradi nasprotovanja drugih sindikatov.

Počivavšek je za STA pojasnil le, da bi lahko "uspeh teh pogajanj pomembno ogrozili morebitni dogovori, ki bi favorizirali določene poklicne skupine". Po njegovih besedah mora biti dogovor tak, da bo uravnotežen.

Kot je dejal, so njihovi predlogi uravnoteženi in na enak način zadevajo vse poklicne skupine v javnem sektorju, so pa zanje izjemno problematične izjeme od teh načel, ki bi določene poklicne skupine favorizirale. "V tem primeru se lahko ponovi tisto, čemur smo bili priča kot posledica dogovora med vlado in sindikatom Fides," je opozoril.

Po njegovih navedbah so v današnjih pogajanjih pomembno zbližali stališča, odprto pa ostaja vprašanje dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov. Pri tem vprašanju so se "na delovni ravni dogovorili, kako se lotiti dela, da bi prišli do neke skupne rešitve", je pojasnil.

Dogovorili so se za nadaljevanje pogajanj prihodnji ponedeljek. "Računam, da v kolikor bi bila volja, bi lahko pogajanja verjetno tudi v prihodnjem tednu zaprli, če bi se seveda pogajanja odvijala na način, kot je bilo lahko razumeti danes," je še dodal.

Tudi predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je glede pogajanj optimističen. Kot je pojasnil za STA, v njihovem sindikatu nadaljujejo z usklajevanji glede standardov in normativov, pri čemer da so se že dogovorili za postopke, ki bi jih lahko vnesli v kolektivno pogodbo. "To pravzaprav za vse poklicne skupine v zdravstvu in socialnem varstvu pomeni, da bomo imeli končno urejene normative in standarde, pri katerih bo sindikat lahko sodeloval, dajal svoja mnenja," je dejal in spomnil, da je bila to ena od njihovih ključnih stavkovnih zahtev.

Ob tem je dodal še, da so se "uspeli med vsemi poklicnimi skupinami in dejavnostmi vendarle s težko muko uskladiti". "Zdaj menimo, da je kvorum vladi dan pravzaprav na pladnju, v kolikor bo vlada znala poskrbeti - in to je njena dolžnost, da uravnoteženo usklajuje stavkovne zahteve, ki so sicer precej različne, in ne dela prevelikih izstopov ali prevelikih razlik - da bomo lahko dejansko s kvorumom podpisali vse kolektivne pogodbe," je še pojasnil.

VIDEO Branimir Štrukelj pojasnil odločitev za stavko

A. S., T. H. , G. V.