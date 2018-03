Kozlovičeva s pogajanji zadovoljna, a precejšnja razhajanja s sindikati ostajajo

Nova pogajanja še ta teden

5. marec 2018 ob 15:07,

zadnji poseg: 5. marec 2018 ob 21:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vladna pogajalska skupina je s šolskim sindikatom Sviz znova sedla za pogajalsko mizo, vsebina pogajanj sicer ni znana, jasno je le, da so dosegli določen napredek, a na sindikalni strani še vedno ocenjujejo, da je pot do cilja še dolga.

Vodja vladne pogajalske skupine generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič je po koncu pogovorov ugotavljala, da so naredili določene približevalne korake.

"Zdijo se mi pomembni, kajti v procesu je pomembno, da napreduješ," je dejala. So pa po njenih besedah ostale odprte določene vsebine, glede katerih se še naprej pogajajo, pri čemer verjame, da se lahko dogovorijo.

.

Na vprašanje, kje konkretno je bil narejen napredek in kje so še odprta vprašanja, je odvrnila, da z vidika pogajanj o tem še ne bi govorila, in znova poudarila, da je pomembno, da se partnerji za mizo dogovorijo glede pomembnih vsebin.

Po besedah Kozlovičeve je želja, da bi se znova dobili še v tem tednu. "Vemo, da imajo napovedano stavko, in zato želimo, da se čim hitreje znova srečamo in se dogovorimo," je dejala.

Sviz: Nekatera ključna vprašanja ostajajo odprta

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj se je s Kozlovičevo strinjal, da so napredovali, ni pa tako optimističen glede tega, kako velik je ta premik.

"Zdi se, da so nekatera ključna vprašanja še ostala odprta. Bi pa, če bi nadaljevali v tej smeri, bilo mogoče doseči stavkovni sporazum," je ocenil Štrukelj. Glede tega, ali ga je mogoče doseči pred izvedbo stavke, v tem trenutku ni optimističen, saj je časa še zelo malo. Stavka je namreč napovedana za sredo v prihodnjem tednu.

"Dejstvo je, da je gospa Kozlovič tudi omenila težavo visokega šolstva in tu se mi zdi, da so stvari izrazito odprte," je dejal Štrukelj. Več o tem kot tudi o drugih vprašanjih, ki ostajajo odprta, pa ni razkril. Poudaril je le, da bo treba še zelo veliko volje, da bi lahko prišli do cilja.

Popoldne še s Počivavškovimi sindikati

Kozlovičeva se je popoldne sešla tudi s skupino sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška. Na obeh straneh ugotavljajo, da so dosegli določena zbližanja, a kot je dejal Počivavšek, je med njimi še vedno precejšnja razlika.

Znova se dobijo v sredo popoldne. Ta dan dopoldne se bo vladna stran sešla tudi s predstavniki Sindikata delavcev zdravstvene nege Slovenije ter Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. V torek pa jo čakajo pogajanja s policijskima sindikatoma.

Sa. J.