Stavkovni odbor sindikatov javnega sektorja za nadaljevanje pogajanj

Vlada naj prevzame odgovornost in pogajanja izpelje do konca

16. marec 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja so prepričani, da ni nikakršnega razloga za to, da vlada v odstopu, ki še ne opravlja tekočih poslov, v ponedeljek ne bi nadaljevala dogovorjenih pogajanj.

Kot so zapisali v odprtem pismu, ki so ga naslovili na premierja Mira Cerarja ter prvaka SD-ja Dejana Židana in DeSUS-a Karla Erjavca, bodo morebitno zavrnitev nadaljevanja pogajanj lahko razumeli le kot potrditev njihove domneve, da vlada nikoli ni imela resnične volje in pripravljenosti za sklenitev dogovora s sindikati javnega sektorja in da je uprizorjeni odstop premierja zgolj način, da se vlada izogne svoji odgovornosti pri pogajanjih.

Vlada naj izpolni zaveze

Vlado zato pozivajo, da začeta pogajanja izpelje do konca in s tem prevzame svojo odgovornost ter izpolni zaveze, dane javnim uslužbencem leta 2016, ter tako naslednji vladi olajša začetek mandata, "ki ga bo sicer morala začeti z reševanjem nevzdržnih razmerij v javnem sektorju, za katere nosi glavno odgovornost ta vlada s sklepanjem ločenih dogovorov, s katerimi je v bolj ugoden položaj postavila določene poklicne skupine".

Prepričani so, da predsednik vlade ali kdor koli drug odgovornosti za izid pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja nikakor ne more valiti na sindikalno stran. V pismu so zanikali, da naj bi skupina sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek, zavrnila vladni predlog na pogajanjih pretekli ponedeljek.

Predlog, ki je bil pozneje na pogajanjih podan sindikatom, po njihovih navedbah ni bil popoln, saj je vladna pogajalska skupina napovedala poznejše posredovanje dela predloga, ki se nanaša na usklajevanje plač, predlog glede odprave anomalij z novim vrednotenjem delovnih mest pa je bil sindikatom skupaj s še nekaterimi dodatnimi predlogi podan ustno.

Kot so poudarili, koordinacija stavkovnih odborov pred seboj nikoli ni imela vladnega predloga dogovora, do katerega bi se lahko opredelila in ga sprejela ali zavrnila. "Na zadnjih pogajanjih je bilo izrecno rečeno, da gre za predloge vrha koalicije, ki jih mora sprejeti in potrditi šele vlada na svoji seji, za katero je bilo povedano, da naj bi se odvila v četrtek, torej dan po tem, ko je Cerar podal svoj odstop," so še zapisali v odprtem pismu.