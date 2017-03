Stepišnik bo novi odgovorni urednik Večera

Urednikoval bo tudi spletni strani Vecer.com

21. marec 2017 ob 14:40

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Po štirih letih in pol na mestu odgovorne urednice časnika Večer Katja Šeruga v aprilu odhaja na mesto direktorice uredništev v Skupini Večer, aktualni urednik notranjepolitičnih in gospodarskih vsebin Matija Stepišnik pa bo postal novi odgovorni urednik Večera.

Vodstvo časnika Večer je na zadnjem srečanju zaposlenih pojasnilo, da bo Matija Stepišnik, sicer dolgoletni novinar, komentator in urednik Večera, v prihodnjih dneh uredništvu predstavil svoj uredniški program, v prvih dneh aprila se bodo o njegovi kandidaturi izrekli novinarji Večera, z 10. aprilom letos pa bo naloge odgovornega urednika prevzel tudi uradno.

Stepišnik je ob tem ocenil, da je bilo uredništvo Večera "v času Katje Šeruga v odličnih rokah, in to v za medije zelo zahtevnih časih". "Naredili smo pomembne korake naprej v svojem razvoju, ki predstavljajo trden temelj za nadaljnjo pot," je še dodal in opozoril tako na vidik regionalnih kot nacionalnih in globalnih informacij, ki jih ponuja časnik, ter na nedavno modernizacijo spletnega mesta.

"Osnovno vodilo Večerove novinarske ekipe ostajajo kakovostne vsebine in visoki profesionalni standardi, na kar nameravam biti, tako sem bil že doslej, tudi v prihodnje še posebej pozoren," so Stepišnikove besede povzeli na spletnem Večeru.

Šeruga: Verjamem, da bo delal dobro

Šeruga pa je navedla, da verjame, da bo Stepišnik Večerovo uredništvo vodil dobro in predano ter da bo znal ekipo motivirati za vse spremembe, ki so jih že uvedli, in za vse tiste, ki jih še bodo. Ob tem je med drugim izpostavila dokončanje oblikovne prenove Večera, novo tedensko edicijo za Podravje, ki jo bodo izdali aprila, in prenovo priloge V soboto.

Šeruga bo sicer prevzela naloge direktorice uredništev. Ker je Večer po prihodu novih lastnikov pomembno razširil svoj portfelj, v katerem so danes poleg Večera, njegovih edicij ter ravno včeraj prenovljenega spletnega mesta vecer.com tudi številne druge blagovne znamke (Vestnik, Obrazi, Stop ...) in ker ima skupina tudi za prihodnost smele načrte, je na najvišji ravni v podjetju namreč prevladala ocena, da potrebujejo tudi na menedžerski ravni osebo, ki bo pristojna za razvoj vsebin, razvoj uredništev ter iskanje sinergij med različnimi mediji v skupini in širše, so zapisali za spletnem Večeru.

Ob tem so dodali še besede direktorja časnika Večer Saša Todorovića, da je tudi ta sprememba "del uresničevanja vizije družbe, ki poslej tudi na ravni skupine še pomembneje v fokus postavlja bodoče založniške projekte in iskanje sinergij med obstoječimi".

Al. Ma.