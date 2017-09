Število spolnih zlorab otrok narašča - lani 77 storilcev, letos do sredine septembra že 76

Posvet o e-zloraba otrok

20. september 2017 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Lani smo obravnavali 134 napadov na osebe, mlajše od 18 let, letos do 18. septembra že 103. Lani smo obravnavali 110 primerov spletnih zlorab otrok, letos že 112," je na porast spolnih zlorab otrok opozoril vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto Anton Toni Klančnik.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto pri upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) Anton Toni Klančnik je ob robu posveta E-Zlorabe otrok, Včeraj, danes, jutri, organizirali so ga Center za varnejši internet, Policija in združenje za informatiko in telekomunikacije, razkril, da se povečuje tudi število zlorabljenih otrok, tako glede spolnih napadov na njih, kot tudi pri zlorabah na spletu.

Klančnik je tako pojasnil, da je bilo lani spolno napadenih 119 otrok, 77 otrok pa so odkrili pri spletnih spolnih zlorabah. Letos do sredine septembra je bilo po podatkih kriminalistov spolno napadenih 99 otrok, mlajših od 15 let, 87 otrok pa je bilo identificiranih pri zlorabah na spletu, kar je že več kot lani.

Prav tako se povečuje število storilcev. Policija je lani obravnavala 77 spolnih napadalcev na otroke, letos do sredine septembra pa že 76. Pri spletnih otroških zlorabah, distribuciji in posesti spornih posnetkov so lani odkrili 71 storilcev, letos pa že 87.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto je tudi opozoril, da je identifikacija ključna za otroke, ki so v breznu pedofilskih zlorab. "V Policiji smo spremenili način dela, tako da smo se osredotočili na iskanje in ugotavljanje identitete otrok, ki so upodobljeni na spornih posnetkih. Vsak posnetek zlorabljenega otroka obravnavamo kot kraj kaznivega dejanja in ne kot zbirko "sličic z otroki." Iskanje teh otrok je naša osrednja in glavna prednostna naloga, saj je to prioriteta vseh sodobnih policij v razvitem svetu," je dejal in dodal, da iskanje teh otrok pomeni, da lahko pridejo do dokazov o krajih kaznivih dejanj, na katere kažejo posnetki, in tudi glede storilcev, ki izvršujejo ta dejanja.

Slovenija je pri identifikaciji otrok, ki so se znašli na posnetkih otroških spolnih zlorab po Klančnikovih besedah kar učinkovita, saj se po Interpolovi statistiki, kjer uporabljajo mednarodne podatkovne baze, uvršča na 27. mesto med 51 državami. Glede na številnost odkritih otrok na milijon prebivalcev pa je Slovenija kar na 3. mestu v omenjenih statistikah.

Zbirke spolno zlorabljenih otrok

"V Sloveniji imamo rekorderja, ki je imel zbirko milijon in pol posnetkov zlorabljenih otrok, ki je bila sistematično urejena po imenih teh otrok. Običajno gre za od 100 do 100.000 posnetkov, ki jih posedujejo ti storilci," je navedel. Kazenske sankcije pa so po njegovih besedah za klasično spolno zlorabo do 15 let zapora, medtem ko je kazen za spletne zlorabe od 6 mesecev in osem let.

Toda posestniki spornih otroških filmskih in slikovnih vsebin glede na informacije, ki jih imajo kriminalisti, večinoma dobivajo le pogojne kazni. "Zakaj je tako, ne vem, policija na to nima nobenega vpliva. Na nas je, da naredimo preiskave in nato predamo zadeve tožilstvu in pravosodju," je dejal in poudaril, da so zaznali tudi številne povratnike. "Na policiji nas skrbi dejstvo, da tisti, ki posedujejo takšne posnetke, lahko zelo hitro želijo to izkusiti tudi v resničnem življenju."

Klančnik je opozoril tudi na precej bizaren trend, ki se širi po vsem svetu. "Obstajajo otroške lutke za spolne namene. Dejansko so proizvajalci na Japonskem in preko Kitajske se prodajajo v Evropo, ZDA … V Sloveniji še nismo imeli primera, vendar smo opozorili vse policijske in tudi centre za socialno delo, če naletijo na takšne primere. Na Norveškem smo imeli primer zasega takšnih lutk. Te lutke me skrbijo zato, ker bi lahko nekdo nato želel zlorabiti otroka," je še opozoril.

Zakonodaja je, kar se tiče spolne zlorabe otrok, po Klančnikovih besedah na visoki ravni, vendar bi morali pravosodni organi primerno opraviti svoje delo. Sicer bi morali v Sloveniji najti druge načine, kot je terapevtska obravnava storilcev zlorab otrok, "s katerimi se ukvarja le nekaj ambulant, pa še te niso povezane med seboj." Hkrati pa bi morali vzpostaviti mehanizem nadzora nad njimi, saj storilci prosto potujejo po svetu in zato bi bilo treba spremljati njihovo gibanje, saj imajo spolne preference, da zlorabljajo otroke. "Tega ne vidijo kot zlorabe, temveč kot neko izkazovanje ljubezni otrokom."

1400 prijav v desetih letih

Tokratni posvet o e-zlorabah otrok sovpada z deseto obletnico prijavne točke Spletno oko, ki deluje v okviru Centra za varnejši internet, in omogoča prijavo posnetkov spolnih zlorab in sovražnega govora na spletu.

"V desetih letih smo policiji in prijavnim točkam v tujini posredovali skoraj 1.400 prijav posnetkov spolnih zlorab otrok in s tem omogočili njihovo hitro odstranjevanje. 67 primerov smo posredovali, ko so bili primeri na slovenskih strežnikih. Tukaj je šlo tako za posnetke spolnih zlorab otrok kot tudi za spolno nagovarjanje otrok in spletne diskusije, usmerjene v zlorabe," je povedal Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko.

Uporabnike spleta, to je že skoraj sleherni Slovenec, je ob tem pozval, da če naletijo na sumljive posnetke otrok spolne narave, naj jih nemudoma prijavijo na njihovi prijavni točki ali neposredno policiji. "Ni razloga za skrb, saj prijava ni nezakonita, če se na posnetke naleti po nesreči. To ne nazadnje pripomore k odstranitvi posnetka in kazenskemu pregonu storilcev kot tudi k rešitvi žrtev. V okviru kriminalističnih preiskav so takšni posnetki dragocen košček sestavljanke," je dejal.

Motl pojasnjuje, da sicer v večini primerov gre za posnetke, ki so na tujih strežnikih in so na njih tuji otroci. "V teh primerih obvestimo policijo in prijavno točko, v kateri je strežnik s sporno vsebino. Od policije dobimo uradno informacijo, če je bilo posredovano naprej. Prijavne točke v tujini se odzovejo v skladu z njihovo zakonodajo in obveščeni smo, če je bila vsebina odstranjena," pravil Motl.

Sicer pa so številne prijave tudi neupravičene. Glede spolnih zlorab je Spletno oko v desetih letih prejelo 5100 prijav, 1400 pa so jih posredovali organom pregona. "Razlog je zgolj v tem, da pri drugih primerih ni šlo spolne zlorabe otrok oz. niso bili otroci v neprimernih spolno obarvanih pozah. Običajno gre v teh primerih za odraslo pornografijo," pojasnjuje. Vendar dodaja: "S temi prijavami ni nič narobe. Zato bi pozval, da se prijavi primer, kjer je potencialno prisoten otrok. Nato bomo presodili, ali gre za mladoletno osebo oz. ali je primerno za prijavo naprej."

Gregor Cerar