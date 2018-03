Štirje poškodovani rudarji že v domači oskrbi, dva v celjski bolnišnici

V letu 2017 se je velenjskem rudniku zgodilo 86 nezgod lažjega značaja

20. marec 2018 ob 11:35

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Štirje rudarji Premogovnika Velenje, ki so bili poškodovani v stebrnem udaru, so bili odpuščeni iz bolnišnice in so že v domači oskrbi. Dva rudarja pa ostajata na zdravljenju v celjski bolnišnici.

Do stebrnega udara je prišlo pri izdelavi odvozne proge nekaj manj kot 500 metrov pod površino zemlje. Takoj po dogodku je bil obveščen republiški rudarski inšpektor, ki je že obiskal kraj dogodka. Podrobna preiskava vzrokov dogodka še poteka.

V velenjskem premogovniku poudarjajo, da sta varstvo in zdravje pri delu eden njihovih ključnih strateških ciljev, zato preprečevanju nezgod posvečajo veliko pozornosti. Dolgoročni trendi kažejo, da se število delovnih nesreč v premogovniku vztrajno zmanjšuje. Če so še pred 20 leti imeli več kot 1000 nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod 100. V letu 2017 se je tako zgodilo 86 nezgod lažjega značaja, so zapisali.

Vsako nezgodo obžalujejo in, kot zagotavljajo, se s številnimi ukrepi trudijo, da bi jih še zmanjšali. "Razumeti pa je treba, da se delo rudarjev še vedno odvija v posebnih delovnih pogojih in da se nekaterih dogodkov kljub najsodobnejši tehnologiji in opremi žal ne da predvideti vnaprej," so še dodali v Premogovniku Velenje.

Stebrni udar je hipna sprostitev napetosti v hribini, ki je lokalno omejena, in je dogodek, ki se v rudnikih občasno zgodi. Ponedeljkov stebrni udar v Premogovniku Velenje je bil že peti od leta 2010.

G. C.