Študentska organizacija zbira podpise za odpravo varčevalnih ukrepov

Vladi očitajo, da jim ni pripravljena prisluhniti

4. maj 2017 ob 17:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v državni zbor vložila pobudo za predlog zakona, s katerim želijo odpraviti "nekatere sistemske pomanjkljivosti in varčevalne ukrepe".

Predlagani zakon posega v zakone, ki urejajo položaj študentov, pri čemer so, po besedah predsednika študentske organizacije Aleksandra Sprema, pozornost namenili socialno najšibkejšim študentom. V ŠOS-u se ob tem sklicujejo na ukinjanje varčevalnih ukrepov na drugih področjih, medtem ko vlada zanje, tako ŠOS, nima posluha.

V ŠOS-u si želijo vrniti višino posebne osebne olajšave, do katere so upravičeni dijaki in študenti ob opravljanju študentskega dela, na raven pred spremembo zakona leta 2012. Na področju zdravstvenega zavarovanja predlagajo, da se pravica do zavarovanja veže na status dijaka oziroma študenta in ne na starost 26 let.

Več subvencij za hrano, štipendije za tuje državljane ...

Na področju subvencioniranja študentske prehrane želijo študentom omogočiti subvencioniranje obroka do 22. ure ter tudi v poletnih mesecih. Hkrati predlagajo dvig višine subvencije. S posegom v zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev želijo omogočiti prejemanje državne štipendije tudi drugim državljanom, ki bivajo v Sloveniji, in ne samo državljanom Slovenije.

Urediti želijo tudi problematiko študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. S predlogom bi ministrstvu naložili pripravo posebnega pravilnika, s katerim bi uredili definicije, način pridobitve statusa ter pravice, ki izhajajo iz njega. Cilj predloga je tudi podaljšanje trajanja statusa študenta po diplomiranju na drugi bolonjski stopnji do izteka študijskega leta.

Predstavniki ŠOS-a so pobudo vložili pri predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu, ki mora sedaj določiti 60-dnevni rok za zbiranje podpisov 5.000 volivk in volivcev. Spremo pričakuje, da bodo podpise zbrali do konca maja.

L. L.