SV zavrnil očitke postojnske občine, da vojska na Počku krši dogovore

Zaplet med Slovensko vojsko in postojnsko občino

18. maj 2018 ob 18:19

Postojna

Slovenska vojska (SV) postojnski občini pojasnjuje, da dejavnosti na vadišču Poček vojska izvaja skladno z vsemi veljavnimi in obvezujočimi predpisi.

Postojnska občina SV-ju očita, da na vadišču Poček aktivnosti potekajo tudi ponoči, kar pa je po njihovem mnenju v nasprotju z dogovori. Župan Postojne Igor Marentič je namreč pretekli teden opozoril, da se aktivnosti SV-ja s težkim orožjem na Počku odvijajo tudi do 2. ure ponoči.

V SV-ju pravijo, da je edini pravno zavezujoč dokument za delovanje na omenjenem vadišču dogovor o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Postojna, ki sta ga 23. marca 2004 podpisala takratna minister za obrambo Anton Grizold in takratni postojnski župan Jernej Verbič.

Kaj določa dogovor?

K dogovoru je bilo sklenjenih in podpisanih še sedem dodatkov, zadnjega sta 28. septembra lani podpisala aktualna ministrica za obrambo Andreja Katič in zdajšnji župan Igor Marentič.

Dogovor po navedbah SV-ja med drugim določa, da ima SV na poligonu naslednje pomembnejše omejitve: "streljanje se ob sobotah, nedeljah in praznikih ne bo izvajalo, razen ob usposabljanju enot, popolnjenih s pogodbeno rezervo, in vojnih enot SV; nočno streljanje se bo izvajalo največ 10 dni v mesecu (od ponedeljka do četrtka), junija, julija, avgusta in septembra največ do 23. ure, ministrstvo pa si bo prizadevalo, da bi se te dejavnosti v navedenih mesecih izvajale le v najnujnejšem obsegu; ob povečani požarni ogroženosti v naravnem okolju bo prepovedana uporaba bojnih in minskoeksplozivnih sredstev".

SV: Trudimo se poiskati skupen jezik

Pravijo še, da je SV odgovoren za zagotavljanje vojaške varnosti Slovenije in se skozi svoje delovanje ves čas trudi poiskati skupni jezik z okoljem, v katerem deluje. Zato bodo, kot pravijo, ob varovanju narave in okolja tudi v prihodnje pozornost namenjali predhodnemu in temeljitemu obveščanju o njihovih dejavnostih.

Na zaplet se je odzvala tudi ministrica za obrambo, ki je v ponedeljek ob robu slovesnosti pred dnevom SV-ja, dejala, da ji je žal za nastali zaplet. Na dogodek gleda predvsem kot na "nesporazum", hkrati pa obžaluje, da ga vojska ni preprečila niti po tem, ko so jo opozorili na kršenje dogovora z lokalno skupnostjo. Takrat je tudi dejala, da pričakuje poročilo o vzrokih za takšno ravnanje.

Sa. J.