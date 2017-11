Sviz bo sprejel odločitev o stavki šolnikov

Stavko podpira tudi sindikat ravnateljev

30. november 2017 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavni odbor Sviz-a bo sprejel odločitev o stavki, ker še vedno ni prišlo do pogajanja o zvišanju plač in ustreznem vrednotenje razredniškega dela.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že poslal zahteve po zvišanju plač v izobraževanju od vrtcev do univerz, ustreznem vrednotenju razredniškega dela in zvišanju proračunskih sredstev za izobraževanje.

Vendar odgovor, ki so ga prejeli, po besedah glavnega tajnika Sviz-a Branimirja Štruklja "ne omogoča interpretacije, ki bi nam zagotavljala, da se je vlada z nami pripravljena pogovarjati."

Ministrica Maja Makovec Brenčič, kot pravi Štrukelj, v odgovoru sindikat usmerja na centralna pogajanja o odpravi plačnih anomalij, s čimer pa da zahteve sindikata "nimajo nobene zveze". "Ker smo izčrpali roke, nam ne preostane drugega, kot da se poslužimo pritiskov in orodij, ki bodo prisilili vlado, da bo storila, kar je njena dolžnost - da se bo začela z nami pogajati o zahtevah, ki so bile posredovane," je še pojasnil Štrukelj.

Odločanje o stavki v izobraževanju so sicer pretekli teden podprli tudi predstavniki Sindikata direktorjev in ravnateljev ter več združenj in skupnosti ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

V skupni izjavi so pozvali k zvišanju plač ravnateljev, prav tako plač učiteljev in drugih strokovnih delavcev od vrtca do univerze, ker je njihovo delo trenutno vrednoteno slabše, kot delo enako izobraženih zaposlenih v drugih delih javnega sektorja, na delovnih mestih s podobno odgovornostjo in zahtevnostjo.

G. C.