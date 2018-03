Tarča: Vrh politike o vzrokih in posledicah Cerarjevega odstopa

Stranke se pripravljajo na nove volitve

15. marec 2018 ob 19:56,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po sinočnjem odstopu Mira Cerarja z mesta predsednika vlade se politične stranke pripravljajo na nove volitve. Cerar je ob odstopu poudaril, da je bila odločitev o odstopu sprejeta po odločitvi vrhovnega sodišča za ponovitev referenduma o drugem tiru.

Odhajajoči predsednik vlade Miro Cerar je uvodoma povedal, da se je za ta korak odločil, ker je bilo to "enostavno prav," saj se je, tako Cerar, v zadnjem mesecu pojavilo več destruktivnih sil, saj so nekateri deležniki pričeli gledati zgolj nase in na svoje interese, pozabili pa Slovenijo. Državi s tem po mnenju Cerarja ne bo storjena škoda, temveč jo bodo mirno pripeljali do volitev.

Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da je ta poteza Cerarja prišla tri leta prepozno in v času ko ni več potrebna, Cerarju pa dejal, da ni vrgel puške v koruzo, ker je nikoli ni imel v rokah, temveč so jo imele stare sile, ki jih je tudi sam Cerar izpostavil. Na to se je Cerar odzval, da so v SMC politični samorastniki in da nihče ne stoji za SMC-jem. Cerar je dejal, da je s svojim odstopom preprečil, da bi določeni deležniki, tudi v koaliciji, s svojimi lastnimi interesi plenili državo.

Cerar: Prepolovili smo brezposelnost

Predsednik SD Dejan Židan pa je dejal, da se Slovenija ni začela s SMC-jem in se z njim ne bo končala. Kot največjo težavo je izpostavil zakone, ki so trenutno v parlamentu in so jih vložili poslanci SMC-ja in lahko Slovenijo obremenijo za dodatno milijardo evrov. Ponovil je da bodo v SD-ju predlagali zamrznitev kadrovanja.

Alenka Bratušek meni, da vsak odstop predsednika vlade povzroči politično nestabilnost, Cerarju pa je očitala, da je z odstopom pobegnil od nakopičenih težav, od arbitraže, drugega tira, NLB-ja in ostalih. Izpostavila je, da je vlada že ob začetku mandata nastopila, ko je Slovenija imela gospodarsko rast, rezultatov pa vlada, tako Bratuškova nima. Cerar je ob tem dejal, da se je prepolovila brezposelnost in bistveno zmanjšal javni dolg.

O tem, kakšne bodo posledice odstopa in kateri so vzroki odstopa, bodo v nocojšnji Tarči razpravljali odhajajoči predsednik vlade Miro Cerar, predsednik SDS-a Janez Janša, predsednik SD-ja Dejan Židan, v. d. predsednika NSi-ja Matej Tonin, predsednica Stranke Alenke Bratušek Alenka Bratušek, predsednik DeSUS-a Karl Erjavec in predsednik Levice Luka Mesec.

