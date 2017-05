Teden prostovoljstva: Aktivacija je del kakovostnega življenja

V 18. tednu prostovoljstva bo v ospredju prostovoljstvo kot prostor vključevanja

15. maj 2017 ob 10:59

Nacionalni teden prostovoljstva letos v ospredje postavlja prostovoljstvo kot prostor vključevanja, saj je s prostovoljstvom mogoče odkrivati tudi neizkoriščene možnosti za udejanjanje solidarnosti, poudarja izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak.

Ob začetku 18. tedna prostovoljstva je Novakova tako poudarila, da so lahko prostovoljci tudi "socialni aktivisti, ki opozarjajo na sive pege socialne države in pravične družbe". Prostovoljstvu se namreč lahko pridruži vsakdo in naredi nekaj dobrega za soljudi, živali, naravo ali svojo skupnost.

Prostovoljstvo je zato po njenih besedah prostor vključevanja vseh, ki želijo pomagati, ne glede na katero koli osebno okoliščino. Vključijo se lahko otroci, mladi, starejši, družine, zaposleni, brezposelni, priseljenci, pripadniki družbenih skupin na robu, osebe, ki se spoprijemajo z najrazličnejšimi stiskami in ovirami, je naštela pred začetkom tedna.

Nagrade za prostovoljce

Ne nazadnje pa je aktivacija preko prostovoljstva tudi del kakovostnega življenja v sodobni družbi, zato Novakova poudarja, da moramo prostovoljstvo negovati in promovirati. Prav temu pa je namenjen nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega potekajo predstavitve prostovoljskih priložnosti in vključevanja vanje ter povezovanje prostovoljcev po državi.

Osrednja dogodka tedna prostovoljstva bosta Veseli dan prostovoljstva, ki bo v torek na Prešernovem trgu v Ljubljani, in Slovesni del prostovoljstva, ki bo v četrtek v Gornji Radgoni. V Ljubljani bodo tako predstavitve prostovoljskih organizacij, dogodka pa se bo udeležilo okoli 500 prostovoljcev, ki delujejo v 80 prostovoljskih organizacijah. V Gornji Radgoni bodo podelili nagrade prostovoljcem.

