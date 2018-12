Teš bo znova začel obratovati po novem letu

Nedeljska okvara ni povzročila velike škode

17. december 2018 ob 15:36

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Ekipa tehnikov in vzdrževalcev Teša nadaljuje odpravo okvare, zaradi katere je obratovanje bloka ustavljeno. Ugotovili so, da bo treba zamenjati poškodovane dele hidravličnih pogonov ventilov.

Vzdrževalci Termoelektrarne Šoštanj (Teš) bodo po dobavi potrebnih rezervnih delov opravili zamenjavo poškodovanega dela z novim, medtem pa bo šesti blok miroval. Ker je po letnem načrtu obratovanja in vzdrževalnih del za december že načrtovana ustavitev tega bloka, in sicer od petka bo blok miroval tudi med božično-novoletnimi prazniki.

V času praznikov bodo tako izvedli vsa načrtovana vzdrževalna dela, Teš 6 pa v obratovanje pognali predvidoma 3. januarja 2019.

Nedeljska okvara na šestem bloku zaradi hitrega in uspešnega ukrepanja gasilcev in vzdrževalcev ni povzročila večje materialne škode, celotni stroški pa bodo znani po nakupu in montaži poškodovane opreme, so še navedli v sporočilu. Ponovili so, da je oskrba s toploto v Šaleški dolini v teh in naslednjih prazničnih dneh zagotovljena z obratovanjem plinskega bloka in petega bloka Teša.

G. C.