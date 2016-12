Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 21 glasov Ocenite to novico! Ob polovici poslanskega mandata je Tonin pojasnil, da si je NSi letos poskušal postaviti nove standarde opozicijskega delovanja. Niso želeli zgolj kritizirati, ampak so želeli predstaviti svoje predloge in pokazati, kakšna je lahko alternativa. Foto: BoBo VIDEO NSi bo imel predsedniškeg... Sorodne novice Pahor: Da, kandidiral bom za predsednika države Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tonin: NSi bo šel v predsedniško tekmo "resno in zavzeto"

NSi je že evidentiral svoje predsedniške kandidate

22. december 2016 ob 12:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodja poslanske skupine NSi-ja Matej Tonin je napovedal, da bo NSi na predsedniških volitvah naslednje leto nastopil s svojim kandidatom. V naboru evidentiranih kandidatov pa se pojavljajo tri imena, med katerimi bo treba izbrati tistega z najboljšimi možnostmi.

Takoj po novem letu vodstvo stranke načrtuje tudi posvet, na katerem bo treba sprejeti končno odločitev glede oženja nabora, je dejal Tonin in dodal, da se je predsedniška tekma praktično že začela. "Če želimo v tej tekmi resno nastopiti, se bo treba tudi resno pripraviti," je še pojasnil.

Organi stranke so pred časom sprejeli sklep, da je treba evidentirati kandidate za prihodnje državnozborske volitve že do konca letošnjega leta. Kot je dejal Tonin, to govori o tem, da je stranka v vsakem trenutku pripravljena na morebitne predčasne volitve.

"Naša jasna vsebinska profilizacija in pozicioniranje v slovenskem političnem prostoru je letos prinesla stabilizacijo stranke," je poudaril Tonin in dodal, da lahko popolnoma mirno pričakujejo naslednje volitve. "Najmanj, kar lahko pričakujemo, je podvojitev sedanjega števila poslanskih mest," je še dejal.

Napovedal je še, da bodo v NSi-ju v prihodnjem letu nadaljevali gradnjo tretjega stebra. "Tukaj vidimo predvsem priložnost, da dobimo širšo podporo za naša vsebinska prizadevanja v parlamentu," je dejal Tonin.

Koalicija NSi-ja ni uslišala

Ključni izzivi in področja, ki po mnenju NSi-ja Slovenijo čakajo v prihodnjih letih, so negativna demografska gibanja, visok javni dolg in okorno poslovno okolje. Kot je še navedel Tonin, so se v stranki letos največ ukvarjali z izboljševanjem poslovnega okolja z vložitvijo več predlogov zakonov, vendar jih koalicija "žal ni uslišala".

