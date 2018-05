Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tonin: Pred nami so še ključni dnevi Foto: BoBo Sorodne novice Tonin: Nova Slovenija je močnejša kot kdaj koli Dodaj v

Tonin: NSi je glas normalnosti

"Vse je še odprto"

31. maj 2018 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranka NSi bo garancija normalnosti, da nobeno vlado ne bo odnašalo ne preveč v levo in ne preveč v desno, je v izjavi za medije poudaril predsednik stranke Matej Tonin.

Do nedelje do 19. ure ne bo še nič odločeno, česar se v NSi zavedajo, zato danes začenjajo drugo, kot je dejal, najpomembnejšo kampanjo, to je zaključni finale.

"Pred nami so še ključni dnevi. Če pogledate javnomnenjske raziskave, lahko ugotovite, da je razen prvega mesta vse ostalo še odprto. Velika večina ljudi je še neodločenih, zato bo štela vsaka ura do nedelje," je dejal Tonin v izjavi na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Opozoril je, da bodo prav v tem zaključnem finalu volilne kampanje povedali, da je NSi glas normalnosti, da bo zagovarjala delovne in poštene ljudi, ki se vsak dan trudijo in pošteno delajo, da lahko preživijo svoje družine, svoje najdražje. "In prav mi bomo njihov glas," je še dodal prvak NSi-ja.

B. R.