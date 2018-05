Tožilstvo zavrnilo Balažičevo ovadbo predsednika republike

Balažic: Pahor naj raje odstopi in prihrani sramoto sebi in Sloveniji

22. maj 2018 ob 13:20,

zadnji poseg: 22. maj 2018 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrnilo kazensko ovadbo zoper predsednika republike Boruta Pahorja zaradi njegove vloge pri sklenitvi arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško, je razkril predsednik stranke Novi socialdemokrati Milan Balažic, ki je ovadbo vložil konec aprila.

Balažic je pojasnil, da so skupaj z ovadbo priložili okoli 400 strani dokaznega materiala, zato se mu zdi nenavadno, da je okrožno državno tožilstvo v treh tednih proučilo celoten material in se tako hitro odločilo. Dejal je, da je "bodisi delovalo malomarno ali pa je šlo preprosto za politično odločitev, kjer dokazi ne štejejo in niso pomembni".

Po Balažičevih besedah pa predsednik Pahor kljub odločitvi tožilstva "ne bo mirno spal". Po oblikovanju nove sestave državnega zbora nameravajo DZ-ju predlagati, da predsednika republike obtoži pred ustavnim sodiščem, saj je Pahor po presoji Balažica huje kršil zakone in ustavo, tako s svojo vlogo pri sklepanju arbitražnega sporazuma kot med drugim pri Tešu 6 in bančni luknji. Ob tem je predsednik Novih socialdemokratov Pahorja pozval, naj raje odstopi in s tem "prihrani sramoto sebi in Sloveniji".

Balažičevi ovadbi Pahorja in Erjavca

Balažic je 23. aprila na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo zoper Pahorja. V njej je zapisal, da je Pahor s svojim delovanjem kot premier v primeru pogajanj s Hrvaško glede meje med državama leta 2009 kršil 350. člen Kazenskega zakonika, ki določa, da se slovenski državljan, ki poskuša spraviti Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Maja pa je Balažic na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil še kazensko ovadbo proti zunanjemu ministru Karlu Erjavcu zaradi njegovega delovanja v arbitražnem postopku o meji med Hrvaško in Slovenijo. Ministru očita zlorabo uradnega položaja, nevestno delo, izdajo tajnih podatkov in napad na neodvisnost države.

G. C.