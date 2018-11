Trije sindikati javnega sektorja parafirali sporazum z vlado

Rešitve, ki so na mizi, so vredne okoli 306 milijonov evrov

21. november 2018 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Že pred sestankom 42 sindikatov javnega sektorja s predstavniki vlade so trije sindikati – šolski in dva zdravstvena sindikata – parafirali sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, s katerimi izboljšujejo položaj zaposlenih.

To je prvi korak, sledita še podpis sporazuma in vnos dogovorjenega v kolektivne pogodbe. Predvideni so dvigi plač za vse zaposlene, izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest in zvišanje nekaterih dodatkov. S februarskim izplačilom bi bili vsi, razen zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev, deležni dviga okrog 4 odstotkov – torej enega plačnega razreda, novembra 2019 bi za tiste s plačo nad 26. razredom sledil še dodaten dvig. Zvišali se bodo tudi dodatki na nočno, nedeljsko in praznično delo. In tisti z minimalno plačo lahko decembra pričakujejo še 208 dodatnih evrov regresa.

Sporazumi so zdaj parafirani s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije, z dvema stavkovnima skupinama, policisti in koordinacijo stavkovnih odborov skupine 16 sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, dogovora še niso dosegli. Počivavškova skupina je sicer v torek spremenila stališče in dopustila možnost podpisa sporazuma, s policisti pa se bodo znova sestali v četrtek.

Glavna dilema Počivavškove skupine so finančni viri, iz katerih bodo morale javne ustanove poravnati višje plače. Vlada ni privolila v to, da javnim zavodom zagotovo dodatno financiranje.

Rešitve, ki so na mizi, so vredne okoli 306 milijonov evrov, a še vedno bi ohranili zamrznitev delovne uspešnosti in premik napredovanj z aprila na december. Ker se morajo nekatere rešitve uveljaviti s spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor, pa je zanje treba zagotoviti kvorum, torej podporo ustrezne sindikalne večine.

A. S.